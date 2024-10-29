В Верховной Раде сообщили о смерти депутата

Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой печалью восприняли известие о смерти Олега Макарова — народного депутата Украины девятого созыва. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на публикацию Верховной Рады Украины.

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Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, юрист, общественный деятель, член Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины" ушел из жизни в возрасте 59 лет.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины дополнило Список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности и являются участниками антиукраинских пропагандистских мероприятий государства-агрессора (государства-оккупанта), включив в него 4 российских знаменитостей.

На сайте Минкульта Украины уже появился приказ и всего в этом списке уже 236 человек. Так, это актриса Екатерина Гусева, актер Сергей Кабайло, и братья Запашные – Эдгард и Аскольд – гендиректор и руководитель "Великого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского".

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Вчера вечером около 22 часов в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. Враг нанес удар баллистической ракетой.

По данным главы Совета обороны города Александра Вилкула, в результате удара почти разрушен трехэтажный жилой дом в плотной многоквартирной застройке. Идет аварийно-спасательная операция. Вечером было известно о 12 раненых, трое в операционной, из них двое мужчин – очень тяжелые.

"Очень много поврежденных домов, выбиты стекла, балконы. Штаб разворачиваем в ближайшей школе (жители знают где это) – помощь стройматериалами, коммунальные бригады, заявления в помощь от города. Помощь с расселением", – отметил Вилкул.

Позже он сообщил, что, к сожалению, мужчина 39 лет скончался – сверхтяжелая открытая черепно-мозговая травма. Врачи сделали все, что смогли. По данным ГСЧС, спасатели спасли 5 человек и передали их работникам экстренной медицинской помощи.