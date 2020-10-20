В Верховной Раде новые случаи заражения COVID-19

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Владимир Лавский
В Верховной Раде Украины зафиксировано еще восемь случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине среди пациентов резко увеличилась смертность.
За вчера коронавирус обнаружили еще у 5469 украинцев. Больше всего новых случаев в этот раз в Киеве. Инфекцию подхватили еще 462 столичных жителя. И впервые за долгое время показатели по приросту больных здесь стали выше, чем в Харьковской области. Там, к слову, число пациентов с Covid-19 выросло на 446 человек.
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