В Верховной Раде новые случаи заражения COVID-19

В Верховной Раде Украины зафиксировано еще восемь случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Пока очень сложно сказать, пошел ли карантин Верховной Раде и народным депутатам на пользу. Знаю, что в одной из фракций уменьшилось число заболевших. Большинство вылечилось, но, к сожалению, встречаются и новые случаи. К примеру, мой коллега заразился буквально вчера. В общем, где-то семь-восемь депутатов сейчас болеют", — призналась Кравчук.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине среди пациентов резко увеличилась смертность.

За вчера коронавирус обнаружили еще у 5469 украинцев. Больше всего новых случаев в этот раз в Киеве. Инфекцию подхватили еще 462 столичных жителя. И впервые за долгое время показатели по приросту больных здесь стали выше, чем в Харьковской области. Там, к слову, число пациентов с Covid-19 выросло на 446 человек.







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