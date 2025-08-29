В Верховной Раде многие хотят сложить мандат: что будет с парламентом

В Верховной Раде многие нардепы думают о том, чтобы завершить депутатскую деятельность, но не все готовы написать заявления о сложении мандата, тем более во время войны. Некоторые нардепы уже имеют уголовные дела, а кто только смотрит на них, и себе боится "репрессий".

В Верховной Раде многие хотят составить мандат: что будет с парламентом

Об этом говорится в статье " BBC News Украина" "Рада "без яиц": что война сделала с парламентом времен Зеленского".

Автор публикации отмечает, что для многих из народных избранников стал неуместным скандал с НАБУ и САП оказался для 3-4 "слуг", которых руководство "монобольшинства" почти готово было отпустить из Рады, но передумало: побоялось, что на фоне последних событий это повлечет за собой "неконтролируемый хаос" во всем коллективе.

"Есть те, кто просто ходит к Давиду (Арахамии – ред.) , как к психотерапевту, и стонет: кто-то не выдерживает хейта, кто-то переживает за то, что придется голосовать "зрадомир", кто-то смотрит на уголовные дела в отношении других и боится "репрессий" относительно себя. Но тех, кто реально готов пойти на них. забил на Раду, хотя их еще никто никуда не отпускал.

Замглавы фракции Евгения Кравчук уверяет: разговоры о массовом желании "монобольшинства" сложить мандаты преувеличены.

"В моей группе нет ни одного депутата, который бы написал такое заявление. Да и лично для меня сложить мандат – это, как дезертирство на поле боя. Ответственность должна быть до конца, а не только в 2019-м", – говорит Кравчук.

С начала полномасштабного вторжения, Рада официально отпустила лишь нескольких "слуг народа": кого-то из-за "семейных обстоятельств", кого-то — из-за отдыха на Мальдивах, кого-то — после получения двух подозрений от НАБУ, кого-то — из-за перехода на другую должность, а кого-то — после того, как признал вину в попытке дать взятку.

Мандаты за последние три года потеряли и многие представители других фракций и групп: кто-то – в связи с карьерным ростом, кто-то – из-за потери украинского гражданства, кто-то – из-за "желания служить церкви", а кто-то – в результате смерти.

"Некоторые устали, но не хотят уходить: боятся, что общество это воспримет, как политическое СЗЧ. Один из депутатов вообще опрос в округе заказывал, прежде чем сложить мандат", – объясняет настроения парламентариев один из осведомленных с ситуацией влиятельных депутатов нынешнего созыва.

"Для многих терять мандат – невыгодно: без него придется либо воевать, а им не хочется, либо уезжать за границу, а их не выпустят, либо работать, а большинство из них ничего не умеет. Поэтому приходится сидеть дальше и иногда "съесть г*вна", – говорит уже другой авторитетный парламентарий этой Рады.

