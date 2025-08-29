В Верховной Раде многие хотят сложить мандат: что будет с парламентом

Рубрики
Недилько Ксения
В Верховной Раде многие нардепы думают о том, чтобы завершить депутатскую деятельность, но не все готовы написать заявления о сложении мандата, тем более во время войны. Некоторые нардепы уже имеют уголовные дела, а кто только смотрит на них, и себе боится "репрессий".
В Верховной Раде многие хотят составить мандат: что будет с парламентом
Об этом говорится в статье " BBC News Украина" "Рада "без яиц": что война сделала с парламентом времен Зеленского".
Автор публикации отмечает, что для многих из народных избранников стал неуместным скандал с НАБУ и САП оказался для 3-4 "слуг", которых руководство "монобольшинства" почти готово было отпустить из Рады, но передумало: побоялось, что на фоне последних событий это повлечет за собой "неконтролируемый хаос" во всем коллективе.
Замглавы фракции Евгения Кравчук уверяет: разговоры о массовом желании "монобольшинства" сложить мандаты преувеличены.
С начала полномасштабного вторжения, Рада официально отпустила лишь нескольких "слуг народа": кого-то из-за "семейных обстоятельств", кого-то — из-за отдыха на Мальдивах, кого-то — после получения двух подозрений от НАБУ, кого-то — из-за перехода на другую должность, а кого-то — после того, как признал вину в попытке дать взятку.
Мандаты за последние три года потеряли и многие представители других фракций и групп: кто-то – в связи с карьерным ростом, кто-то – из-за потери украинского гражданства, кто-то – из-за "желания служить церкви", а кто-то – в результате смерти.
