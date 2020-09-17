В Украине разрешили дистанционную продажу лекарств

Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет в нашей стране осуществлять электронную розничную торговлю лекарственными средствами. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Такое решение депутаты приняли на заседании сегодня, 17 сентября. Закон должен регулировать правоотношения в сфере дистанционной торговли лекарствами. Кроме того, документ предусматривает защиту конечного потребителя от следующих рисков:

- несоблюдение условий хранения и перевозки лекарственных средств;

- нарушение процедуры обращения лекарственных средств, включая возможность попадания к пациенту некачественных или фальсифицированных медикаментов;

- увеличение процента случаев самолечения и, как следствие, негативное влияние на здоровье конечного потребителя;

- отсутствие надлежащей фармацевтической опеки по отношению к потребителю;

- неконтролируемое и незаконное вмешательство условных сервисов и посторонних лиц в процесс доставки лекарств, которые не имеют права ее осуществлять.

Таким образом, в Украине сделали шаг в направлении адаптации национального законодательства в соответствии со стандартами, которые работают на фармрынке в ЕС.

Ранее сообщалось, какие медикаменты чаще всего заказывают украинцы с доставкой по почте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!