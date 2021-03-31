В Украине появится больше соцрекламы о борьбе с Covid: в Раде поддержали законопроект

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Лиза Снисар
В Украине увеличится количество бесплатной социальной рекламы, направленной на предотвращение возникновения и распространения коронавируса Covid-19. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий проект закона №5226. В начале марта этот документ поддержал Кабинет министров. Об этом стало известно во время трансляции заседания комитета ВР 31 марта.
В Украине появится больше соцрекламы о борьбе с коронавирусом - фото из открытых источников
Согласно закону, на период действия карантинных ограничений средства массовой информации — распространители рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов, обязаны дополнительно размещать социальную рекламу о борьбе с пандемией Covid-19 в Украине.
СМИ хотят обязать размещать соцрекламу приоритетно и бесплатно в объеме не менее 5 процентов эфирного времени, печатной площади, отведенных для рекламы.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто вылечить человека от Covid уже недостаточно" и после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране участились случаи "постковидного синдрома". Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.
Также стало известно, что в Украине заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог почти на 35%. С 22 по 28 марта ОРВИ заболели 247 497 человек, включая заболевания Covid-19.
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