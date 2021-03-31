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В Украине появится больше соцрекламы о борьбе с Covid: в Раде поддержали законопроект

В Украине увеличится количество социальной рекламы о борьбе с пандемией Covid-19

сегодня, 18:42
Автор:

Лиза Снисар

В Украине увеличится количество бесплатной социальной рекламы, направленной на предотвращение возникновения и распространения коронавируса Covid-19. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий проект закона №5226. В начале марта этот документ поддержал Кабинет министров. Об этом стало известно во время трансляции заседания комитета ВР 31 марта.

В Украине появится больше соцрекламы о борьбе с Covid: в Раде поддержали законопроект

В Украине появится больше соцрекламы о борьбе с коронавирусом - фото из открытых источников

"Поддержать проект закона... №5226 и предложить комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики, определенному главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать ВР принять его за основу и в целом", — гласит решение комитета.

Согласно закону, на период действия карантинных ограничений средства массовой информации — распространители рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов, обязаны дополнительно размещать социальную рекламу о борьбе с пандемией Covid-19 в Украине.

СМИ хотят обязать размещать соцрекламу приоритетно и бесплатно в объеме не менее 5 процентов эфирного времени, печатной площади, отведенных для рекламы.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто вылечить человека от Covid уже недостаточно" и после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране участились случаи "постковидного синдрома". Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений. 

Также стало известно, что в Украине заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог почти на 35%. С 22 по 28 марта ОРВИ заболели 247 497 человек, включая заболевания Covid-19.


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Источник: https://www.facebook.com/committeehealth/videos/2199151086896481
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