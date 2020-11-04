В Украине планируют усилить уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

Верховная Рада приняла за основу проект Закона №3576 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых". Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Фото: Добыча полезных ископаемых. Capital.ua

Статью 240 УК хотят дополнить усилением уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых для физических и юридических лиц. В частности, законопроектом предлагается ввести штраф от 500 до 800 тысяч грн, лишить свободы на срок до трех лет, или лишить свободы на тот же срок, с конфискацией незаконной добычи.

По своему назначению полезные ископаемые делятся на:

- минеральные образования общегосударственного значения;

- местного значения.

Напомним, по количеству залежей некоторых цветных металлов Украина занимает первое место в мире. В частности, в стране есть мощные запасы марганца, никеля, кобальта и лития. Ранее "Комментарии" сообщали, что Рада планирует пересмотреть законопроект, который предусматривает штрафы за пластиковые пакеты.









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