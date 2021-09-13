В Украине нет рабочих институтов для защиты прав детей: в Раде инициировали создание профильной службы



















Сегодня в Украине нет ни одного института мониторинга неблагополучных семей и некому выявлять детей, находящихся в условиях опасности. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил нардеп, замглавы фракции "Слуга народа" Павел Сушко.





По его словам, ВСК ВР, занимающаяся расследованием случаев нарушения прав детей, приходит к выводу, что "в Украине полностью разрушена система защиты детей".





"Последний ужасный случай с гибелью ребенка в Черкассах в результате семейного насилия — тому подтверждение", — сказал Сушко.





В Украине сейчас не существует ни одного института мониторинга неблагополучных семей, отметил нардеп.





"В большинстве теробщин отсутствуют работающие службы по делам детей и специалисты по социальной работе. А там, где эти службы созданы и набраны работники, то они только начинают знакомиться со своими обязанностями. В это время страдают дети. У нас некому выявлять детей, находящихся в условиях опасности", — подчеркнул он.





Кроме прочего, в Украине полностью провалено национальное усыновление и массово ликвидируют спецшколы, чем лишают детей с особыми образовательными потребностями права на образование.





"На Закарпатье все шесть спецшкол ликвидированы. Дети остались на улице ", — пояснил Сушко.





Учитывая такую критическую ситуацию, нардеп заявил о необходимости создания профильной Государственной службы.





"Чтобы не допустить сплошного коллапса нужно наконец создать орган, который комплексно будет заниматься вопросами защиты прав детей во всех сферах — Государственную службу Украины по делам детей. Основную ее цель мы видим в создании действенной системы мониторинга неблагополучных семей, оказании реальной помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах, обеспечении оперативного принятия решений в интересах ребенка, поддержке семейных форм воспитания, развитии социальных услуг для детей", — пояснил Сушко и призвал коллег поддержать эту инициативу. Павел Сушко (фото из открытых источников)

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