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В Украине нет рабочих институтов для защиты прав детей: в Раде инициировали создание профильной службы

Нардеп заявил, что в Украине нет службы, которая бы заботилась о детях

сегодня, 08:05
Автор:

Станислав Молчанов








Сегодня в Украине нет ни одного института мониторинга неблагополучных семей и некому выявлять детей, находящихся в условиях опасности. Об этом во время брифинга  в Верховной Раде заявил нардеп, замглавы фракции "Слуга народа" Павел Сушко.

По его словам, ВСК ВР, занимающаяся расследованием случаев нарушения прав детей, приходит к выводу, что "в Украине полностью разрушена система защиты детей". 

"Последний ужасный случай с гибелью ребенка в Черкассах в результате семейного насилия — тому подтверждение", — сказал Сушко.

В Украине сейчас не существует ни одного института мониторинга неблагополучных семей, отметил нардеп. 

"В большинстве теробщин отсутствуют работающие службы по делам детей и специалисты по социальной работе. А там, где эти службы созданы и набраны работники, то они только начинают знакомиться со своими обязанностями. В это время страдают дети. У нас некому выявлять детей, находящихся в условиях опасности", — подчеркнул он.

Кроме прочего, в Украине полностью провалено национальное усыновление и массово ликвидируют спецшколы, чем лишают детей с особыми образовательными потребностями права на образование.

"На Закарпатье все шесть спецшкол ликвидированы. Дети остались на улице ", — пояснил Сушко. 

Учитывая такую критическую ситуацию, нардеп заявил о необходимости создания профильной Государственной службы.

"Чтобы не допустить сплошного коллапса нужно наконец создать орган, который комплексно будет заниматься вопросами защиты прав детей во всех сферах — Государственную службу Украины по делам детей. Основную ее цель мы видим в создании действенной системы мониторинга неблагополучных семей, оказании реальной помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах, обеспечении оперативного принятия решений в интересах ребенка, поддержке семейных форм воспитания, развитии социальных услуг для детей", — пояснил Сушко и призвал коллег поддержать эту инициативу.

В Украине нет рабочих институтов для защиты прав детей: в Раде инициировали создание профильной службы

Павел Сушко (фото из открытых источников)

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что, в Черкассах спасают 7-летнего мальчика со следами бесчеловечных пыток

 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y60HVquGzq0
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