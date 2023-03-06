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В Украине могут запретить отдельным гражданам участие в выборах: кого это коснется

В Украине хотят запретить участие в выборах для членов пророссийских партий на - срок до 10 лет

сегодня, 17:10
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Автор:

Кравцев Сергей

В аппарат Верховной Рады уже поступил законопроект, которым предлагается временно запретить членам пророссийских партий принимать участие в управлении государством. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пояснительную записку к документу.

В Украине могут запретить отдельным гражданам участие в выборах: кого это коснется

Выборы. Фото: из открытых источников

Авторы законопроекта хотят лишить права быть избранными народными депутатами, депутатами местных советов или сельскими, поселковыми и городскими главами участников запрещенных в Украине партий, в том числе "Оппозиционная платформа — за жизнь", "Партия Шария" и "Оппозиционный блок".


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Такое ограничение для вышеперечисленных лиц предлагается ввести на 10 лет после прекращения или отмены действия военного положения в Украине.

"Целью этого закона является обеспечение национальной безопасности путем временного ограничения участия лиц в управлении государством через ограничение права быть избранным на срок, который позволит отстроить Украину после выдворения российских войск за пределы Украины и создать систему противодействия информационным и другим угрозам суверенитета и территориальной целостности Украины, которые могут реализовать лица при помощи участия в политических партиях", — отмечается в документе.

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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1678009
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