В Украине могут запретить отдельным гражданам участие в выборах: кого это коснется

В аппарат Верховной Рады уже поступил законопроект, которым предлагается временно запретить членам пророссийских партий принимать участие в управлении государством. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Выборы. Фото: из открытых источников

Авторы законопроекта хотят лишить права быть избранными народными депутатами, депутатами местных советов или сельскими, поселковыми и городскими главами участников запрещенных в Украине партий, в том числе "Оппозиционная платформа — за жизнь", "Партия Шария" и "Оппозиционный блок".

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Такое ограничение для вышеперечисленных лиц предлагается ввести на 10 лет после прекращения или отмены действия военного положения в Украине.

"Целью этого закона является обеспечение национальной безопасности путем временного ограничения участия лиц в управлении государством через ограничение права быть избранным на срок, который позволит отстроить Украину после выдворения российских войск за пределы Украины и создать систему противодействия информационным и другим угрозам суверенитета и территориальной целостности Украины, которые могут реализовать лица при помощи участия в политических партиях", — отмечается в документе.

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