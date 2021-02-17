В Украине могут ввести новый вид военной службы - детали

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять некоторые изменения в законодательство. Об этом проинформировало издание Dozor.

Военная служба в Украине: власть может внести некоторые изменения. Фото: yaizakon.com.ua

Сообщается, что ВР планирует пересмотреть и усовершенствовать отдельные вопросы выполнения воинского долга и ведения воинского учета.

Данный вопрос был поднят еще в мае прошлого года. Тогда Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект, в котором предлагалось ввести военную службу по призыву лиц среди резервистов в особый период.

Резервисты — это военнообязанные граждане, которые проходят службу в военном резерве вооруженных сил или других образованных в соответствии с законом воинских формирований. Они ведут гражданский образ жизни и в мирное время делают карьеру за пределами вооруженных сил. Однако во время особого положения или чрезвычайной ситуации они будут выполнять свои воинские обязанности.

Соответственно, этим людям будут предоставлены государственные гарантии — трудовые, образовательные и социально-правовые.

Кроме того, в Украине хотят создать вместо военных комиссариатов территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Также в законопроекте предлагается ужесточить штрафы за нарушение воинского долга призывниками и военнообязанными.

Напоминаем, что исследовательское агентство Info Sapiens провело опрос среди жителей Украины на тему доверия политикам. Таким образом удалось выяснить, кому из представителей власти украинцы доверяют больше всего, а кому не доверяют совсем. Результаты исследования можно посмотреть в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал ранее, что с 22 февраля 2021-го на всей территории Украины будет установлено "желтый" уровень эпидемической опасности. Что это означает, читайте здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!