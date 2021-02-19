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В Украине могут отменить переход на летнее и зимнее время - детали

Сезонный перевод часов может влиять на самочувствие населения

сегодня, 08:10
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине рассматривают возможность перехода на летнее и зимнее время. Об этом сообщает издание Racurs.ua.

В Украине могут отменить переход на летнее и зимнее время - детали

Переход на летнее время могут отменить - причины. Фото: politeka.net

Это может произойти согласно законопроекту № 4201, который отменяет сезонный перевод часов. Принять соответствующий законопроект рекомендует Верховной Раде комитет экономического развития.

Автором законопроекта является политик из партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук.

Представители комитета объясняют свою позицию тем, что из-за смены времени меняются и биологические ритмы человека. Это соответственно приводит к ухудшению самочувствия населения.

Кроме того, предложение основывается и на основе мирового опыта. Примерно 140 стран вовсе не использовали или отменили сезонный перевод часов. И только в 60 странах мира сейчас переходят на летнее и зимнее время.

За отмену перевода времени выступили и представители Европейского парламента еще в 2019 году.

Напомним, что в Украине продолжается тенденция роста цен на продукты питания. В частности, на свинину и молочные продукты. Почему это происходит, "Комментариям" рассказал заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук. Мнение эксперта можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что телеканал "Прямой" официально приобрел Петр Порошенко. В соцсетях активно обсуждают соглашение по купле-продаже телеканала "Прямой" и именно вероятные санкции называют причиной объявления Петра Порошенко владельцем канала. Ранее официальным владельцем телеканала был Владимир Макеенко. Детали ситуации читайте в нашем материале.


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Источник: https://racurs.ua/ua/n150627-marsohid-nasa-zdiysnuie-posadku-na-chervonu-planetu-translyaciya.html
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