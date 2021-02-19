В Украине могут отменить переход на летнее и зимнее время - детали

В Украине рассматривают возможность перехода на летнее и зимнее время. Об этом сообщает издание Racurs.ua.

Переход на летнее время могут отменить - причины. Фото: politeka.net

Это может произойти согласно законопроекту № 4201, который отменяет сезонный перевод часов. Принять соответствующий законопроект рекомендует Верховной Раде комитет экономического развития.

Автором законопроекта является политик из партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук.

Представители комитета объясняют свою позицию тем, что из-за смены времени меняются и биологические ритмы человека. Это соответственно приводит к ухудшению самочувствия населения.

Кроме того, предложение основывается и на основе мирового опыта. Примерно 140 стран вовсе не использовали или отменили сезонный перевод часов. И только в 60 странах мира сейчас переходят на летнее и зимнее время.

За отмену перевода времени выступили и представители Европейского парламента еще в 2019 году.

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