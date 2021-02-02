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В Украине могут отменить админарест за публичное распитие спиртного

Вместо админареста предлагается ужесточить штраф за публичное распитие спиртного

сегодня, 12:08
Автор:

Мокрик Анастасия

На этой неделе в Верховной Раде рассмотрят законопроект, в котором предлагается отменить наказание в виде ареста за распитие алкоголя в общественных местах. Об этом информирует Судебно-юридическая газета.

В Украине могут отменить админарест за публичное распитие спиртного

В Украине предлагают отменить админарест за публичное распитие спиртного - фото: из открытых источников

Так, по словам источника, Министерство юстиции, являющееся автором данного законопроекта, предлагает отменить арест на срок до 15 суток за распитие пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественных местах. А вместо этого предлагается ввести более крупный денежный штраф за данное нарушение. Однако такой штраф будет действовать только на тех, кто в течение года дважды подвергался административному взысканию за распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественном месте.

Стоит отметить, что на сегодняшний день штраф за данное нарушение составляет 340 гривен или же 40-60 часов общественных работ. Кроме того, наказание может быть и в виде исправительных работ сроком до двух месяцев с отчислением 20% заработка.

Минюст пояснил, что предлагаемые изменения в положения этой статьи обусловлены тем, что Европейский суд по правам человека, при рассмотрении дел по вопросам применения взыскания в виде административного ареста, делает акцент на важности четко сформулированных условий, при которых осуществляется лишения свободы человека. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что был опубликован рейтинг, показывающий в каких из стран мира больше всего любят алкогольные напитки, а также о том, что ученые назвали алкоголь, который положительно влияет на работу сердца и влияет на организм как спортивная тренировка или кардионагрузка.



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Источник: https://sud.ua/ru/news/publication/192020-za-publichnoe-raspitie-spirtnogo-adminaresta-ne-budet
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