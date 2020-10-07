В Украине хотят запретить телеканалам и радиостанциям отрицать агрессию РФ

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Дмитрий Симоненко
Верховной раде предлагают рассмотреть законопроект, который запретит представителям медиа высказывания, отрицающие факты военной агрессии России и оккупации ею части территории Украины, а также ведения этой страной гибридной войны против Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Источник: itc.ua
Инициатором
законопроекта является народный избранник от фракции "Слуга народа"
Олег Дунда.
Известно
также, что в случае позитивного рассмотрения законопроекта правительством, Нацрада
по вопросам телевидения и радиовещания сможет штрафовать телерадиоорганизации в
случае нарушения данной нормы.
В случае отказа
устранять причину нарушения, а также из-за повторного нарушения требований
закона, Нацрада сможет обратиться с иском в суд с требованием аннулирования
лицензии на вещание телерадиоорганизации или провайдера программной услуги.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о поддержке
шоу-бизнеса.
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