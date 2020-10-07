В Украине хотят запретить телеканалам и радиостанциям отрицать агрессию РФ

Верховной раде предлагают рассмотреть законопроект, который запретит представителям медиа высказывания, отрицающие факты военной агрессии России и оккупации ею части территории Украины, а также ведения этой страной гибридной войны против Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Источник: itc.ua

Инициатором законопроекта является народный избранник от фракции "Слуга народа" Олег Дунда.

Известно также, что в случае позитивного рассмотрения законопроекта правительством, Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания сможет штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения данной нормы.

В случае отказа устранять причину нарушения, а также из-за повторного нарушения требований закона, Нацрада сможет обратиться с иском в суд с требованием аннулирования лицензии на вещание телерадиоорганизации или провайдера программной услуги.

Также в законопроекте прописано одно исключение, в случае которого санкции на телерадиокомпанию наложены не будут: если высказывания, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ против Украины, транслировались и распространялись в прямом эфире, или содержались в выступлениях, репликах лица, которое не является работником телерадиоорганизации -т.е. не были предусмотрены, то организация не понесет ответственность за нарушение.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о поддержке шоу-бизнеса.

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