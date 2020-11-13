В Украине хотят лишать СМИ лицензии за отрицание агрессии РФ

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики парламента рекомендовал принять законопроект, который предусматривает наказание для медиа, отрицающие факт военной агрессии России против Украины, сообщается на сайте ВР.

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Законопроект №4188 запрещает "трансляцию выражений, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ в Украине, оккупации РФ части территории Украины и ведения Россией гибридной войны против Украины". После первого нарушения медиа предъявят штраф. Отменить лицензию через суд можно будет только при повторном нарушении.

Когда гость не соблюдает данные рекомендации в прямом эфире, СМИ обязаны пресечь это. В таком случает редакция не будет оштрафована. Законопроект вступить в силу, только если его примет парламент и подпишет президент.

Отмечено, что законопроект требует доработки: уточнения терминологии, механизмов контроля и наблюдения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что крупнейший сайт Беларуси лишили лицензии СМИ. Портал TUT.BY потерял статус сетевого издания. На данный момент сайт функционирует без статуса СМИ.

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