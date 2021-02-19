logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.02.2021

BTC/USD

52790.11

ETH/USD

1935.27

LTC/USD

233.61

НБУ 19.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада В Украине хотят брать налог с фотографов, нянь и домработниц
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине хотят брать налог с фотографов, нянь и домработниц

Верховная Рада рассматривает законопроект, который введет налоги для людей, предоставляющих услуги, однако не являющихся ФЛП

сегодня, 11:15
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине хотят ввести налоги для отдельных групп людей, которые не зарегистрированы как ФЛП, однако занимаются предоставлением услуг, и берут за это деньги. Данную информацию сообщает издание Today.ua.

В Украине хотят брать налог с фотографов, нянь и домработниц

В Украине хотят ввести налог для людей что предоставляют частные услуги. Фото: sud.ua

Соответствующий законопроект № 5046 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Если закон будет принят, людям, которые оказывают определенные услуги другим гражданам, нужно будет платить налог в госбюджет. При этом, не важно ФЛП это или нет.

Налог может налагаться на лиц, осуществляющих:

— преподавательскую деятельность (репетиторство, частные уроки)

- фото- и видеосъемки;

— дизайнерскую деятельность (пошив одежды или создание дизайнерских изделий на заказ);

— профессиональную, научную и техническую деятельность;

- услуги перевода;

— ремонт техники и мебели, других вещей;

— уход за людьми, животными;

— приготовление пищи на заказ;

— индивидуальную художественная деятельность;

— разнообразные ремонтные работы;

— услуги по уборке дома, территории, офисов.

Выплачивать налог можно будет через портал "Дия". В приложении после заполнения анкеты будет рассчитана стоимость, которую нужно будет выплатить человеку, предоставляющему вышеуказанные услуги.

Согласно предварительной информации, сумма налога будет составлять 5 процентов от размера полученных средств. Однако, если годовая сумма дохода будет превышать 100 минимальных зарплат, налог может быть несколько больше.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Украине могут отменить переход на летнее и зимнее время. Автором законопроекта является политик из партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук. Как аргументируется предложение, читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://biz.today.ua/russkyj-v-ukrayne-hotyat-brat-nalog-s-fotografov-nyan-y-domrabotnyts-zakon-skoro-prymut/
Теги:
comments

Обусуждения

Юрій

сегодня, 12:00

"Гарна" ідея. Може тоді краще убрати зовсім ФОПів а дати можливість людям платити податки у разі виконаної послуги чи роботи. А не так як зараз. Є в тебе робота, немає а 2500грн заплати. Надіюсь до кінця перзиденства Зеленський і про олігархів згадає та трохи їх потрясе.

Юрій

сегодня, 12:00

"Гарна" ідея. Може тоді краще убрати зовсім ФОПів а дати можливість людям платити податки у разі виконаної послуги чи роботи. А не так як зараз. Є в тебе робота, немає а 2500грн заплати. Надіюсь до кінця перзиденства Зеленський і про олігархів згадає та трохи їх потрясе.

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ