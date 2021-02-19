В Украине хотят брать налог с фотографов, нянь и домработниц

Язык
Coinspot 19.02.2021
BTC/USD
52790.11
ETH/USD
1935.27
LTC/USD
233.61
НБУ 19.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
В Украине хотят ввести налоги для отдельных групп людей, которые не зарегистрированы как ФЛП, однако занимаются предоставлением услуг, и берут за это деньги. Данную информацию сообщает издание Today.ua.
В Украине хотят ввести налог для людей что предоставляют частные услуги. Фото: sud.ua
Соответствующий законопроект № 5046 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Если закон будет принят, людям, которые оказывают определенные услуги другим гражданам, нужно будет платить налог в госбюджет. При этом, не важно ФЛП это или нет.
Налог может налагаться на лиц, осуществляющих:
— преподавательскую деятельность (репетиторство, частные уроки)
- фото- и видеосъемки;
— дизайнерскую деятельность (пошив одежды или создание дизайнерских изделий на заказ);
— профессиональную, научную и техническую деятельность;
- услуги перевода;
— ремонт техники и мебели, других вещей;
— уход за людьми, животными;
— приготовление пищи на заказ;
— индивидуальную художественная деятельность;
— разнообразные ремонтные работы;
— услуги по уборке дома, территории, офисов.
Согласно предварительной информации, сумма налога будет составлять 5 процентов от размера полученных средств. Однако, если годовая сумма дохода будет превышать 100 минимальных зарплат, налог может быть несколько больше.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Украине могут отменить переход на летнее и зимнее время. Автором законопроекта является политик из партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук. Как аргументируется предложение, читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Юрій
сегодня, 12:00
"Гарна" ідея. Може тоді краще убрати зовсім ФОПів а дати можливість людям платити податки у разі виконаної послуги чи роботи. А не так як зараз. Є в тебе робота, немає а 2500грн заплати. Надіюсь до кінця перзиденства Зеленський і про олігархів згадає та трохи їх потрясе.
Юрій
сегодня, 12:00
"Гарна" ідея. Може тоді краще убрати зовсім ФОПів а дати можливість людям платити податки у разі виконаної послуги чи роботи. А не так як зараз. Є в тебе робота, немає а 2500грн заплати. Надіюсь до кінця перзиденства Зеленський і про олігархів згадає та трохи їх потрясе.