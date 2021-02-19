В Украине хотят брать налог с фотографов, нянь и домработниц

В Украине хотят ввести налоги для отдельных групп людей, которые не зарегистрированы как ФЛП, однако занимаются предоставлением услуг, и берут за это деньги. Данную информацию сообщает издание Today.ua.

В Украине хотят ввести налог для людей что предоставляют частные услуги. Фото: sud.ua

Соответствующий законопроект № 5046 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Если закон будет принят, людям, которые оказывают определенные услуги другим гражданам, нужно будет платить налог в госбюджет. При этом, не важно ФЛП это или нет.

Налог может налагаться на лиц, осуществляющих:

— преподавательскую деятельность (репетиторство, частные уроки)

- фото- и видеосъемки;

— дизайнерскую деятельность (пошив одежды или создание дизайнерских изделий на заказ);

— профессиональную, научную и техническую деятельность;

- услуги перевода;

— ремонт техники и мебели, других вещей;

— уход за людьми, животными;

— приготовление пищи на заказ;

— индивидуальную художественная деятельность;

— разнообразные ремонтные работы;

— услуги по уборке дома, территории, офисов.

Выплачивать налог можно будет через портал "Дия". В приложении после заполнения анкеты будет рассчитана стоимость, которую нужно будет выплатить человеку, предоставляющему вышеуказанные услуги.

Согласно предварительной информации, сумма налога будет составлять 5 процентов от размера полученных средств. Однако, если годовая сумма дохода будет превышать 100 минимальных зарплат, налог может быть несколько больше.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Украине могут отменить переход на летнее и зимнее время. Автором законопроекта является политик из партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук. Как аргументируется предложение, читайте в нашем материале.

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