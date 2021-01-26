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В Украине будут новые пенсии и трудовые книжки: будет иначе

Систему пенсий кардинально изменят

сегодня, 15:46
Автор:

Гриниченко Дима

В Украине планируют ввести изменения в трудовое и пенсионное законодательство. Так, в Раде планируют принять законопроект о смене системы назначения пенсий и отмене бумажных трудовых книжек. Пенсии будут назначать в автоматическом режиме, а также отменят обязательную необходимость оформления бумажных трудовых, сообщает издание "Обозреватель".

В Украине будут новые пенсии и трудовые книжки: будет иначе

Пенсия. Фото: ТСН

Речь идет о законопроекте под номером 3623, который в Раде должны рассмотреть сегодня, 26 января. Проект Закона разработан правительством еще осенью, Парламент уже поддержал его в первом чтении.

Законопроект не обязывает предприятия к обязательному хранению трудовых книжек, однако бумажные трудовые уничтожать не будут. 

В случае, если вы не захотите выбрасывать бумажную трудовую книжку, то принуждать никто не будет.

Данные из трудовых книжек на протяжении пяти лет будут заносится в государственный реестр. 

В случае оформления на работу нужно будет предоставить паспорт, ИНН и другие документы, которые может потребовать работодатель (например справка о медосмотре).

Также законопроект предусматривает автоматическое насчитывание пенсий, теперь не нужно будет обращаться в пенсионный фонд и подавать пакеты документов для подтверждения и доказательства своего трудового стажа. 

Теперь документ о своем стаже можно будет получить в интернете в электронном виде, этот документ может потребоваться при устройстве на работу (если это требует работодатель).

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Пенсионном фонде Украины заявили, кто может получить надбавку 20% к пенсии.

Также можно узнать размер президентской пенсии 45 главы США Дональда Трампа.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-pensii-budut-naznachat-po-novomu-a-bumazhnyie-trudovyie-knizhki-otmenyat-zakonoproekt.htm?_gl=1*14ancaf*_ga*OTA5NTcwNDk2LjE2MTEzMTg1Mjk.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMTY2NzQ1NC4xMC4xLjE2MTE2Njc0OTIuMA..&_ga=2.143
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