В Украине будут новые пенсии и трудовые книжки: будет иначе

В Украине планируют ввести изменения в трудовое и пенсионное законодательство. Так, в Раде планируют принять законопроект о смене системы назначения пенсий и отмене бумажных трудовых книжек. Пенсии будут назначать в автоматическом режиме, а также отменят обязательную необходимость оформления бумажных трудовых, сообщает издание "Обозреватель".

Пенсия. Фото: ТСН

Речь идет о законопроекте под номером 3623, который в Раде должны рассмотреть сегодня, 26 января. Проект Закона разработан правительством еще осенью, Парламент уже поддержал его в первом чтении.

Законопроект не обязывает предприятия к обязательному хранению трудовых книжек, однако бумажные трудовые уничтожать не будут.

В случае, если вы не захотите выбрасывать бумажную трудовую книжку, то принуждать никто не будет.

Данные из трудовых книжек на протяжении пяти лет будут заносится в государственный реестр.

В случае оформления на работу нужно будет предоставить паспорт, ИНН и другие документы, которые может потребовать работодатель (например справка о медосмотре).

Также законопроект предусматривает автоматическое насчитывание пенсий, теперь не нужно будет обращаться в пенсионный фонд и подавать пакеты документов для подтверждения и доказательства своего трудового стажа.

Теперь документ о своем стаже можно будет получить в интернете в электронном виде, этот документ может потребоваться при устройстве на работу (если это требует работодатель).

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Пенсионном фонде Украины заявили, кто может получить надбавку 20% к пенсии.

Также можно узнать размер президентской пенсии 45 главы США Дональда Трампа.

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