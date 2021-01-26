В Украине будут новые пенсии и трудовые книжки: будет иначе

Язык
Coinspot 26.01.2021
BTC/USD
31782.20
ETH/USD
1288.15
LTC/USD
133.16
НБУ 26.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
В Украине планируют ввести изменения в трудовое и пенсионное законодательство. Так, в Раде планируют принять законопроект о смене системы назначения пенсий и отмене бумажных трудовых книжек. Пенсии будут назначать в автоматическом режиме, а также отменят обязательную необходимость оформления бумажных трудовых, сообщает издание "Обозреватель".
Пенсия. Фото: ТСН
Речь идет о законопроекте под номером 3623, который в Раде должны рассмотреть сегодня, 26 января. Проект Закона разработан правительством еще осенью, Парламент уже поддержал его в первом чтении.
Законопроект не обязывает предприятия к обязательному хранению трудовых книжек, однако бумажные трудовые уничтожать не будут.
В случае, если вы не захотите выбрасывать бумажную трудовую книжку, то принуждать никто не будет.
Данные из трудовых книжек на протяжении пяти лет будут заносится в государственный реестр.
В случае оформления на работу нужно будет предоставить паспорт, ИНН и другие документы, которые может потребовать работодатель (например справка о медосмотре).
Также законопроект предусматривает автоматическое насчитывание пенсий, теперь не нужно будет обращаться в пенсионный фонд и подавать пакеты документов для подтверждения и доказательства своего трудового стажа.
Теперь документ о своем стаже можно будет получить в интернете в электронном виде, этот документ может потребоваться при устройстве на работу (если это требует работодатель).
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Пенсионном фонде Украины заявили, кто может получить надбавку 20% к пенсии.
Также можно узнать размер президентской пенсии 45 главы США Дональда Трампа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости