В Украине арестовали нардепа от ОПЗЖ по подозрению в госизмене: детали

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора 6 сентября на территории Украины задержали народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Федор Христенко. Фото: из открытых источников

Как сообщила Служба безопасности Украины, по данным следствия, фигурант был завербован ФСБ РФ задолго до начала полномасштабного вторжения и активно выполнял задачи российской спецслужбы.

Ссылаясь на источники в правоохранительных органах ряд СМИ сообщает, что речь идет о Федоре Христенко, которого должны были экстрадировать из Дубая.

Среди прочего, по материалам дела, он наладил "эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины".

В субботу его задержали и доставили в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

В июле этому народному депутату было сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 ("государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения"); ч. 2 ст. 369-2 ("злоупотребление влиянием").

