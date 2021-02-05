В столовой Верховной Рады обновили меню и подняли цены: известна стоимость блюд

В буфете Верховной Рады с началом нового месяца обновили меню. Известно, что на некоторые позиции были подняты цены. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Гончаров.

Стала известна стоимость блюд из обновленного меню в столовой ВР - фото: из открытых источников

Так, стоимость самого дорогого блюда на сегодняшний день в меню составляет 216 гривен. Столько будет стоить 175 граммов филе сёмги, запеченной с грушей. Немного дешевле обойдется вареное филе сёмги. Его стоимость составляет 185 гривен за 100 г. Дешевле всего обойдется вареный рис. Цена на него — 15 гривен.

Из первых блюд в меню предложен украинский борщ с пампушкам. Его стоимость 36 гривен за 300 г. На второе предлагают тыквенную кашу, омлет, чуть дороже 40 гривен. За 8 гривен можно купить вареное куриное или перепелиное яйцо. Из мясных блюд в меню есть вареный язык за 95 грн/100 г, отбивная из курицы с ананасом, стоимостью 73 гривны за 150 граммов, куриный шашлык за 71 грн/100 г, голубцы по цене 94 гривны за более чем 200 г.

Из гарниров в меню есть пюре стоимостью 26 гривен за 150 граммов, гречневая каша – 16 гривен за 150 г, жареный овощной микс обойдется в 36 гривен за 100 граммов.

В меню также есть несколько вариантов десертов. Самый дорогой из них – это панакота с персиками в стакане. Его стоимость составляет 68 гривен за 150 г. Самый дешевый из меню – самбук из кураги с желе в стаканчике. Его цена – 31 гривна за 150 граммов.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что эксперт объяснил, почему в Украине растут цены на продукты, а также о том, что в Украине в два раза подорожает популярный овощ.





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