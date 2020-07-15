В "Слуге народа" начали изготавливать "партийные" конфеты с Зеленским

В честь годовщины существования фракции “Слуга народа” для нардепов этой политсилы изготовили “партийные” конфеты. На коробке сладостей под названием “Слуга народа” изображен президент Владимир Зеленский, а также медийные материалы о нардепах. Об этом в эфире 24 канала рассказала журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур, которая разузнала у нардепов о партийных конфетах.

Власта говорит, что увидела, как один депутат раздавал коллегам коробки с необычными сладостями, и поинтересовалась, что это. В “Слуге народа” пояснили, что это праздничное угощение: на коробке - заголовки о “слугах” и Зеленском, а также фото самого Зеленского небольшого формата.

Журналист говорит, что депутаты решили изготавливать конфеты собственной марки в Ровенской области, а от Roshen отказались якобы потому, “что это химия”. Конфеты будут не для продажи: исключительно для себя и журналистов.





Ранее "Комментарии" сообщали, что уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому упал до рекордно низкого показателя - 44%, тогда как в мае он составлял 57%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

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