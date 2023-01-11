В Слуге народа анонсировали – на ближайшем заседании Рада лишит мандатов 4 депутатов

На ближайшем заседании народные депутаты рассмотрят вопрос о лишении мандатов 4 своих коллег. Как предает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава фракции "Слуга народа"" Давид Арахамия. Он не назвал имена депутатов, по которым будут голосовать паралментарии. При этом 10 января стало известно, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины коллаборационистов и госизменников Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

Можно предположить, что речь идет именно об этих нардепах, которые избирались в ВР от партии "ОПЗЖ".

Давид Арахамия уточнил, что лишат нардепов мандатов, как это прописано в Конституции Украины. И тогда уже у них не будет никаких шансов обжаловать это решение в судах.

"Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборационистам независимо от названия партии", – написал Арахамия.

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