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В Слуге народа анонсировали – на ближайшем заседании Рада лишит мандатов 4 депутатов

Давид Арахамия уточнил - лишение мандатов ряда депутатов произойдет конституционным способом

сегодня, 08:50
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Автор:

Кравцев Сергей

На ближайшем заседании народные депутаты рассмотрят вопрос о лишении мандатов 4 своих коллег. Как предает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава фракции "Слуга народа"" Давид Арахамия. Он не назвал имена депутатов, по которым будут голосовать паралментарии. При этом 10 января стало известно, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины коллаборационистов и госизменников Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

В Слуге народа анонсировали – на ближайшем заседании Рада лишит мандатов 4 депутатов

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

Можно предположить, что речь идет именно об этих нардепах, которые избирались в ВР от партии "ОПЗЖ".

Давид Арахамия уточнил, что лишат нардепов мандатов, как это прописано в Конституции Украины. И тогда уже у них не будет никаких шансов обжаловать это решение в судах.

"Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборационистам независимо от названия партии", – написал Арахамия.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва за Донбасс продолжается. По словам президента Владимира Зеленского, ВСУ выиграли в районе Соледара и Бахмута дополнительные время и силы для Украины. Вся земля там, подчеркивает глава государства, в трупах российских военных. Продолжается и дипломатический марафон, в рамках которого постоянно идет речь об усилении оборонной поддержки нашей страны. О чем говорят битвы на военном и дипломатическом фронтах с начала года? Как ситуация может развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

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Источник: https://t.me/David_Arakhamia/178
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