Скандальная нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что США, как и предупреждали, выходят с переговоров по Украине. Об этом нардеп написала у себя в Телеграмм.

США. Фото: из открытых источников

Кроме этого Безуглая раскритиковала предстоящие переговоры в Лондоне, к которым якобы США уже утратили интерес и не относят к ними серьёзно.

"Отправили одного Келлога как посланника, не переговорщика. Это тот, кто сравнивал Украину с ишаком, которому стукнули по морде доской", – написала Марьяна Безуглая.

Отметим, вместе с тем американскому изданию "Axios" стало известно, что украинская делегация на переговорах в Лондоне планирует сосредоточиться на 30-дневном прекращении огня, игнорируя мирный план Дональда Трампа.

23 апреля в Лондоне должно было состояться именно обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, должны были обсуждаться аспекты именно мирного соглашения, которое было положило конец войне. Это было донесено украинской делегации, которая должна участвовать в переговорах. Но в течение последних 24 часов со стороны украинцев начали поступать сигналы того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не рамки мирного плана Дональда Трампа.

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