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В Раде заявили, что США, все же, выходят с переговоров по Украине

Нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что США выходят с переговоров

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей

Скандальная нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что США, как и предупреждали, выходят с переговоров по Украине. Об этом нардеп написала у себя в Телеграмм.

В Раде заявили, что США, все же, выходят с переговоров по Украине

США. Фото: из открытых источников

Кроме этого Безуглая раскритиковала предстоящие переговоры в Лондоне, к которым якобы США уже утратили интерес и не относят к ними серьёзно.

"Отправили одного Келлога как посланника, не переговорщика. Это тот, кто сравнивал Украину с ишаком, которому стукнули по морде доской", – написала Марьяна Безуглая.

Отметим, вместе с тем американскому изданию "Axios" стало известно, что украинская делегация на переговорах в Лондоне планирует сосредоточиться на 30-дневном прекращении огня, игнорируя мирный план Дональда Трампа.

23 апреля в Лондоне должно было состояться именно обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, должны были обсуждаться аспекты именно мирного соглашения, которое было положило конец войне. Это было донесено украинской делегации, которая должна участвовать в переговорах. Но в течение последних 24 часов со стороны украинцев начали поступать сигналы того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не рамки мирного плана Дональда Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" - Вашингтон надеется получить от Киева положительный ответ на мирные рамки, представленные в "окончательном предложении" главы Белого дома Дональда Трампа. Они включают, в частности, заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" Вашингтоном Крыма как часть РФ, отмену санкций и не только. С деталями предложений американского лидера ознакомились авторы публикации "Axios".




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Источник: https://t.me/marybezuhla/3397
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