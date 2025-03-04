В Раде заговорили о катастрофе после этого решения США: к чему срочно призывают Зеленского

Решение США приостановить все поставки вооружения Украине стоит на грани катастрофы. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм написал нардеп Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, что решение администрации Трампа не появилось спонтанно. Об этом говорили, когда Офис президента рассказывал о субъектности.

"Сейчас нужно не посыпать голову пеплом и не тыкать пальцами, а работать. Первым делом решить вопрос с администрацией Трампа: хочет извиниться – извиниться. Какая разница на эти извинения, если наша задача не проиграть войну и не потерять людей? Далее начать системную работу с республиканцами и демократами. Уже был звонок ОП с Фицпатриком – это хорошая история. Надо масштабировать. Нужен конкретный план: как нам выжить без помощи США? Дай Бог, чтобы он не понадобился, но это нужно. Этот план не может быть стойкости, победы, мощи, несгибаемости. А конкретный план – что у нас есть? Что нам еще нужно? Каким образом будем это делать? Нужно начать работать с американскими протестантами – они основа нынешней администрации Трампа. Напомню, мы самая большая протестантская страна Европы", – отметил Алексей Гончаренко.

Он добавляет, также важно убрать эмоции – включить разум. Реальность такова – что сейчас президент США – Дональд Трамп. Мы полностью зависимы от США и нужно играть с Трампом, а не против. У нас и так хватает врагов, давайте хоть друзей терять не будем.

Алексей Гончаренко подчеркивает, ситуация еще не потеряна. И у Украины еще есть возможность выйти из нее не с такими большими потерями, как кажется. Но для этого следует остановить борьбу за рейтинг и перейти в борьбу за страну. Мы должны добиться мира, а не капитуляции.

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