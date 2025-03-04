В Раде заговорили о катастрофе после этого решения США: к чему срочно призывают Зеленского

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Кравцев Сергей
Решение США приостановить все поставки вооружения Украине стоит на грани катастрофы. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм написал нардеп Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Нардеп отметил, что решение администрации Трампа не появилось спонтанно. Об этом говорили, когда Офис президента рассказывал о субъектности.
Он добавляет, также важно убрать эмоции – включить разум. Реальность такова – что сейчас президент США – Дональд Трамп. Мы полностью зависимы от США и нужно играть с Трампом, а не против. У нас и так хватает врагов, давайте хоть друзей терять не будем.
Алексей Гончаренко подчеркивает, ситуация еще не потеряна. И у Украины еще есть возможность выйти из нее не с такими большими потерями, как кажется. Но для этого следует остановить борьбу за рейтинг и перейти в борьбу за страну. Мы должны добиться мира, а не капитуляции.
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Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа ответили, какое предложение ждут от Зеленского как можно скорее.
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