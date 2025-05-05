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В Раде сделали заявление о повышении НДС в Украине

Гетманцев отметил, что, говоря о будущем, он советовал бы коллегам из правительства для начала исчерпать ресурс детенизации.

5 мая 2025, 15:22
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Лиля Воробьева

Народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев прокомментировал сообщение в СМИ о якобы рекомендациях Международного валютного фонда по повышению НДС в Украине.

В Раде сделали заявление о повышении НДС в Украине

Даниил Гетманцев (фото из открытых источников)

"Снова вижу очередную волну в СМИ о повышении НДС как результат посещения нашими представителями МВФ. МВФ не посещал, рекомендации не получал, но могу вам ответственно заявить, что нет, о повышении НДС речь не идет и речь не идет. По крайней мере, в этом созыве парламента", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, оценивая перспективы, прежде всего рекомендовал бы правительственным чиновникам сосредоточиться на внутренних ресурсах — в частности, на борьбе с теневой экономикой, проведении реформ таможни и Бюро экономической безопасности, сокращении неэффективных расходов, таких как кэшбек, а также использовании возможностей дополнительного размещения облигаций внутреннего государственного займа.

"А уже потом задумываться или нет над ставками НДС", — подытожил депутат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине все же могут повысить налоги. Представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги – в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения, которая предусматривает более высокие ставки для лиц с высокими доходами. Об этом говорится в материале Forbes Ukraine со ссылкой на проводимых в Вашингтоне чиновников, привлеченных к дискуссиям МВФ и Всемирного банка Spring Meetings.

Одним из ключевых вопросов было увеличение самодостаточности Украины в финансировании госбюджета на 2026 год.



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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/9321
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