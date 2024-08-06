В Раде рассказали, кто подталкивает Киев к снижению призывного возраста

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сейчас в Украине нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет. Впрочем, этот вопрос периодически поднимают партнеры Киева. Поэтому ревя от времени возникают дискуссии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Парламентарий отметил, пока никаких инициатив о снижении призывного возраста на уровне Верховной Рады нет. В частности, соответствующие идеи не высказывались и представителями Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Отметим, в то же время коллега Федора Вениславского по парламенту София Федина считает, что усилить мобилизацию можно не за счет снижения призывного возраста, а за счет того, чтобы мобилизовать правоохранителей, которые находятся на пенсии после 40 лет. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявила нардеп София Федина.
Федина считает, что Украине необходимо проголосовать за законопроект, запрещающий мобилизацию от 18 до 25 лет. По ее словам, для того, чтобы Верховная Рада приняла его, нужна общественная поддержка.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Партия 5.10
сегодня, 15:07
Пусть сам этот ПидорСлавский отправляется на фронт со своим дебилом сыном ! Фашисты гребанные, когда вас уже напалмом всех сожгут ?
Віктор
сегодня, 14:53
ЗРОЗУМІЛО, ЩО 18-25 В РАЗИ ЕФЕКТИВНІШІ НІЖ 25-60...
Ната
сегодня, 14:51
знов винен хтось, але не ми... ті депутатики геть уже забрехались - то мвф щось вимагає, то вже весь захід... коли ж вам там усім морди від брехні викрутить?!