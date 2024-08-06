В Раде рассказали, кто подталкивает Киев к снижению призывного возраста

Сейчас в Украине нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет. Впрочем, этот вопрос периодически поднимают партнеры Киева. Поэтому ревя от времени возникают дискуссии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, пока никаких инициатив о снижении призывного возраста на уровне Верховной Рады нет. В частности, соответствующие идеи не высказывались и представителями Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, которые оказывают помощь. Они считают, что возраст 18-25 лет наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли активно воевать. Впрочем, на уровне нашего государства, на уровне исполнительной и законодательной власти — никаких инициатив нет, — добавил Вениславский.

Отметим, в то же время коллега Федора Вениславского по парламенту София Федина считает, что усилить мобилизацию можно не за счет снижения призывного возраста, а за счет того, чтобы мобилизовать правоохранителей, которые находятся на пенсии после 40 лет. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявила нардеп София Федина.

Федина считает, что Украине необходимо проголосовать за законопроект, запрещающий мобилизацию от 18 до 25 лет. По ее словам, для того, чтобы Верховная Рада приняла его, нужна общественная поддержка.

"Сегодня очень нужна общественная поддержка принятия этого законопроекта. Здесь не вопрос у самих военных, как они это комментируют. Военнослужащие, наверное, мобилизовали бы людей с 18 лет. И я не хочу обсуждать хорошо это или плохо. Военные понимают, что нужен максимальный "ресурс", – сказала она.



