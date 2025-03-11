В Раде предлагают установить в Киеве памятник президенту США

Проект постановления о строительстве в столице памятника Джорджу Вашингтону был опубликован на сайте Верховной Рады Украины под номером 3066 в понедельник, 10 марта.

Памятник Вашингтону

Текст постановления не был опубликован, однако его уже передали на рассмотрение руководству.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Ковальчук, Мария Мезенцева-Федоренко, Евгения Кравчук и Галина Янченко, а также внефракционный депутат Николай Тищенко.

В интервью YouTube-каналу "Суперпозиция" Янченко заявила, что сейчас Украина должна укреплять мосты с Соединенными Штатами Америки, а не сжигать их.

По ее мнению, установка памятника могла бы стать хорошим символическим жестом.

Установить его можно на месте демонтированных ранее монументов советскому военачальнику Николаю Ватутину и Николаю Щорсу.

К слову, Джордж Вашингтон (22 февраля 1732, Вестморленд, Колония Вирджиния, Британская империя — 14 декабря 1799, Ферфакс, Вирджиния) — американский государственный деятель, первый президент Соединенных Штатов (1789—1797 годы), отец-основатель штатов, создатель американского института президентства, генерал армий США, национальный герой страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киеве демонтировали памятник российскому физиологу Ивану Павлову, снискавшему славу благодаря своим открытиям в области рефлексов. Об этом сообщил Департамент территориального контроля Киевской городской государственной администрации.

Памятник размещался возле Александровской больницы в Печерском районе столицы и был снесен в рамках процесса дерусификации.