В Раде предлагают на время войны не тратиться на разные барабаны: что из этого получится

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Кравцев Сергей
В парламент внесен законопроект об остановке на время действия в Украине военного положения расходов государственного и местных бюджетов на не первоочередные нужды. Автором инициативы выступила нардеп от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Впервые о своей инициативе нардеп сообщила в соцсети 3 августа. Тогда же она призвала коллег по Верховной Раде поддержать этот законопроект подписями.
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Спустя сутки Ольга Василевская-Смаглюк выразила благодарность 21 своему коллеге по фракции за поддержку.
Свои подписи под инициативой поставили:
Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна
Богданец Андрей Владимирович
Клочко Андрей Андреевич
Якименко Павел Витальевич
Кинзбургская Виктория Александровна
Васильев Игорь Сергеевич
Литвиненко Сергей Анатольевич
Лук Татьяна Викторовна
Зуев Максим Сергеевич
Мазурашу Георгий Георгиевич
Фролов Павел Валерьевич
Гришина Юлия Николаевна
Федиенко Александр Павлович
Кицак Богдан Викторович
Юношей Иван Сергеевич
Павловский Петр Иванович
Павлюк Максим Васильевич
Безуглая Марьяна Владимировна
Лаба Михаил Михайлович
Галушко Николай Леонидович
Кузьминых Сергей Владимирович
Воробей Александр Сергеевич
По словам Ольги Василевской-Смаглюк, проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению эффективного использования средств в период действия военного положения" (регистрационный номер 9565) уже зарегистрирован в ВР.
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