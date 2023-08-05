В Раде предлагают на время войны не тратиться на разные барабаны: что из этого получится

В парламент внесен законопроект об остановке на время действия в Украине военного положения расходов государственного и местных бюджетов на не первоочередные нужды. Автором инициативы выступила нардеп от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Впервые о своей инициативе нардеп сообщила в соцсети 3 августа. Тогда же она призвала коллег по Верховной Раде поддержать этот законопроект подписями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Коллеги, у нашей фракции нет больше морального права продолжать сообщать о глубокой обеспокоенности ежедневным расходованием миллиардов на производство телешоу, строительство стадионов, стодесятое за три года переукладки асфальтного покрытия на тех же участках и другое позорное расходование средств, которое имеет место повсеместно. Бездейственное созерцание этого банкета в чуму – соучастие в нем. Либо мы это остановим, либо потеряем в итоге страну", – написала нардеп.

Спустя сутки Ольга Василевская-Смаглюк выразила благодарность 21 своему коллеге по фракции за поддержку.

Свои подписи под инициативой поставили:

Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна

Богданец Андрей Владимирович

Клочко Андрей Андреевич

Якименко Павел Витальевич

Кинзбургская Виктория Александровна

Васильев Игорь Сергеевич

Литвиненко Сергей Анатольевич

Лук Татьяна Викторовна

Зуев Максим Сергеевич

Мазурашу Георгий Георгиевич

Фролов Павел Валерьевич

Гришина Юлия Николаевна

Федиенко Александр Павлович

Кицак Богдан Викторович

Юношей Иван Сергеевич

Павловский Петр Иванович

Павлюк Максим Васильевич

Безуглая Марьяна Владимировна

Лаба Михаил Михайлович

Галушко Николай Леонидович

Кузьминых Сергей Владимирович

Воробей Александр Сергеевич

По словам Ольги Василевской-Смаглюк, проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению эффективного использования средств в период действия военного положения" (регистрационный номер 9565) уже зарегистрирован в ВР.

"Если коротко, то там о том, что перекладывать брусчатку, состояние которой никому не мешало, возводить развязки на миллиарды гривен, и стадионы по селам, обновлять автопарки, летать чартерами с милыми эмодзами, убирать аэропорты, которыми никто не пользуется, содержать номенклатурные дачи, обмениваться открытками, покупать овощерезки в укрытие, снимать сериалы, ездить не за свой счет в командировку и устраивать празднование можно будет после победы. А пока у нас военное положение, расходы из местного и государственного бюджетов на это будут остановлены", — написала одна из автора законопроекта Ольга Василевская-Смаглюк в Facebook.

Читайте на портале "Комментарии" — Данилов жестко высказался о зерновом соглашении, намекнув, что Украина будет продолжать посылать корабли.