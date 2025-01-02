В Раде ответили, действительно ли уже появился законопроект о снижение мобилизационного возраста

Несмотря на активные разговоры о возможности снизить мобилизационный возраст в ходе общенациональной мобилизации в украинском парламенте на сегодняшний день никаких подобных законодательных инициатив нет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Украинского радио" рассказал нардеп, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Сейчас в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также в Верховной Раде в целом, отсутствуют проекты законов, которые бы предусматривали снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет", — заявил политик.

По словам нардепа, только отдельные категории граждан в возрасте до 25 лет, которые прошли военную кафедру или срочную службу, могут быть мобилизованы. В то же время остальные граждане этого возраста привлекаются исключительно на добровольной основе.

"Но это исключительная категория граждан Украины. Все остальные могут быть мобилизованы по добровольному согласию. И есть случаи, когда контракты заключают граждане Украины, которым 18, 20 лет и тому подобное. Поэтому никаких инициатив и на политическом уровне, и на уровне формализованном, имеется в виду законодательных инициатив в парламенте, по этому вопросу сегодня нет. Вероятность появления подобных законодательных инициатив в будущем очень низкая", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что защита от агрессора должна быть асимметричной, с акцентом на технологические и инновационные образцы вооружения, которые есть у западных партнеров. По словам Вениславского, со стороны партнеров — НАТО, стран Большой двадцатки — действительно периодически звучат предложения по снижению мобилизационного возраста. На это украинская сторона отвечает, что сейчас количество личного состава еще не обеспечено достаточным количеством современного вооружения для выполнения боевых задач.

"Поэтому для нас приоритет №1 — это получить инновационные образцы вооружения. И не случайно ... подкомитет, который я возглавляю, в прошлом году получил дополнение в названии "оборонных инноваций". Потому что я убежден, именно благодаря оборонным инновациям, которые демонстрируют свою эффективность на поле боя, мы можем наносить асимметричный ответ агрессору", – отметил политик.

Вениславский объяснил, что Украина не может действовать симметрично, учитывая человеческий ресурс России.

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