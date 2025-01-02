В Раде ответили, действительно ли уже появился законопроект о снижение мобилизационного возраста

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Кравцев Сергей
Несмотря на активные разговоры о возможности снизить мобилизационный возраст в ходе общенациональной мобилизации в украинском парламенте на сегодняшний день никаких подобных законодательных инициатив нет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Украинского радио" рассказал нардеп, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
По словам нардепа, только отдельные категории граждан в возрасте до 25 лет, которые прошли военную кафедру или срочную службу, могут быть мобилизованы. В то же время остальные граждане этого возраста привлекаются исключительно на добровольной основе.
Он подчеркнул, что защита от агрессора должна быть асимметричной, с акцентом на технологические и инновационные образцы вооружения, которые есть у западных партнеров. По словам Вениславского, со стороны партнеров — НАТО, стран Большой двадцатки — действительно периодически звучат предложения по снижению мобилизационного возраста. На это украинская сторона отвечает, что сейчас количество личного состава еще не обеспечено достаточным количеством современного вооружения для выполнения боевых задач.
Вениславский объяснил, что Украина не может действовать симметрично, учитывая человеческий ресурс России.
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