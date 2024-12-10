В Раде ответили, действительно ли готовятся расформировать ТЦК

В Украине активно обсуждают идеи, чтобы расформировать ТЦК. Впрочем, пока такое решение невозможно реализовать. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "24 каналу" заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

ТЦК. Фото: из открытых источников

Нардеп пояснил, мобилизация в Украине имеет много проблем. Но обеспечить быстрое реформирование во время полномасштабной войны невозможно. По состоянию на сейчас нет альтернативной системы с таким результатом в мобилизационных процессах, который дает ТЦК. Если распустить эту структуру, то лучше не станет.

"Львиную долю мобилизации обеспечивает именно ТЦК. Поэтому любые призывы разрушить систему, пока не будет действовать какая-то другая эффективная система, — это призывы против Украины, которые вредят интересам национальной безопасности", — сказал Федор Вениславский.

Он уточнил, зато Украина работает над реформами в Министерстве обороны и Вооруженных Силах, чтобы было меньше чувствительных случаев, которые возмущают общество. Но все это — дело времени. К примеру, сейчас идет работа над прохождением ВВК. Есть много нареканий, что там не всегда учитывают реальное физическое состояние человека.

Читайте также на портале "Комментарии" — мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются, однако нередки случаи скандалов во время мобилизации. Случай ссоры с ТЦК рассмотрел суд и принял решение не в пользу военнообязанного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Главком".

Сообщается, что в Киеве мужчина поскандалил с представителями ТЦК во время проверки документов. Инцидент произошел 24 сентября на улице Железнодорожное шоссе, 61. Во время общения с работниками терцентра, как говорится в админпротоколе, мужчина выражался нецензурной лексикой в сторону работников полиции и работников ТЦК, в результате чего нарушил общественный порядок.



