В Раде назвали 4 причины, почему от переговоров на Аляске следует ожидать положительного решения

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко назвал четыре причины, по которым сегодня на переговорах на Аляске предположительно будет более позитивное решение для Украины.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Первая причина, по мнению Алексея Гончаренко, состоит в том, что Дональд Трамп никогда не встречался бы с Владимиром Путиным просто так. Просто так, такие встречи не проходят.

Вторая причина – назначена совместная пресс-конференция. Это также происходит только когда переговоры должны быть положительными. И очевидно, что есть уже какая-то договоренность, которую нужно доработать и согласовать.

Третья причина – в медиа активно распространяются новости о возможности следующей встречи уже с участием Трампа, Зеленского и Путина. Нардеп отмечает, что это также свидетельствует о том, что контур договоренностей уже согласован. Сегодня мир узнает об их деталях.

"Четвертый. Все мои источники в окружении Трампа говорят, что они эти переговоры настроены очень положительно и ожидается определенная развязка. Переговоры уже через 11 часов. Все на низком старте. Ждем", – написал нардеп.

