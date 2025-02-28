В Раде намекнули, что гарантии безопасности для Украины от США могут быть скрытыми

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Не стоит ожидать, что в соглашении о добыче полезных ископаемых с США напрямую будут прописаны все гарантии безопасности для Украины. Они могут определяться в контексте экономических и социальных вопросов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, что документ, который сегодня планируется подписать в США, имеет характер "предварительного соглашения".
Он напомнил о позиции Владимира Зеленского, что гарантии безопасности для нас являются приоритетом.
По его словам, не нужно просто фантазировать относительно соглашения, а необходимо дождаться, как оно будет реализовано.
Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры по соглашение о полезных ископаемых больше не ведутся: в США сделали заявление. Стороны уладили все спорые моменты.
Новости