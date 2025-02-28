В Раде намекнули, что гарантии безопасности для Украины от США могут быть скрытыми

Не стоит ожидать, что в соглашении о добыче полезных ископаемых с США напрямую будут прописаны все гарантии безопасности для Украины. Они могут определяться в контексте экономических и социальных вопросов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что документ, который сегодня планируется подписать в США, имеет характер "предварительного соглашения".

"И оно будет иметь еще определенные видоизменения после встречи президента Украины с президентом США", — сказал Стефанчук.

Он напомнил о позиции Владимира Зеленского, что гарантии безопасности для нас являются приоритетом.

"Но не всегда их надо выделять как гарантии безопасности. Иногда они могут быть скрыты в экономических, социальных и других вопросах. Не обязательно надо писать, что мы вам передадим столько-то и такого-то оружия, если оно просто может прийти по экономической помощи, путем, условно говоря, взноса в тот или иной фонд", — сказал глава Верховной Рады Украины.

По его словам, не нужно просто фантазировать относительно соглашения, а необходимо дождаться, как оно будет реализовано.

"Но я убежден, что это соглашение имеет потенциал предоставить мощную безопасность для Украины в полном смысле этого слова", — сказал Руслан Стефанчук.

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