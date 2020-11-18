kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.11.2020

BTC/USD

18126.64

ETH/USD

479.46

LTC/USD

72.70

НБУ 18.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада В Раде хотят уволить Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде хотят уволить Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов

Большинство авторов законопроекта об увольнении Гетманцева состоят в рядах "Европейской солидарности"

сегодня, 12:27
Автор:

Сергей Медведев

Группа депутатов Верховной Рады инициировали отставку председателя  Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Причиной нардепы считают его неудовлетворительную работу. Соответствующий законопроект под №4393 уже зарегистрирован, однако текст  на официальном сайте парламента пока отсутствует.

В Раде хотят уволить Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов

Авторами документа указаны более 30 нардепов от "Европейской солидарности", в том числе Ирина Геращенко. Также среди авторов члены партии "За будущее", группы "Доверие" и внефракционный депутат Оксана Савчук.

Напомним, что накануне  депутат от группы Партия "За будущее" Игорь Палица заявил, что ряд народных депутатов инициируют увольнение депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты финансовой сферы, даже лояльные новой власти, выразили возмущение позицией главы Налогового комитета Верховной Рады, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева (инициатора законов 1053, 1073), которые предусматривают введение кассовых аппаратов и отмену фиксированного налога для малого бизнеса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70459
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ