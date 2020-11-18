В Раде хотят уволить Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов

Группа депутатов Верховной Рады инициировали отставку председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Причиной нардепы считают его неудовлетворительную работу. Соответствующий законопроект под №4393 уже зарегистрирован, однако текст на официальном сайте парламента пока отсутствует.

Авторами документа указаны более 30 нардепов от "Европейской солидарности", в том числе Ирина Геращенко. Также среди авторов члены партии "За будущее", группы "Доверие" и внефракционный депутат Оксана Савчук.

Напомним, что накануне депутат от группы Партия "За будущее" Игорь Палица заявил, что ряд народных депутатов инициируют увольнение депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты финансовой сферы, даже лояльные новой власти, выразили возмущение позицией главы Налогового комитета Верховной Рады, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева (инициатора законов 1053, 1073), которые предусматривают введение кассовых аппаратов и отмену фиксированного налога для малого бизнеса.

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