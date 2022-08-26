В Раде хотят лишить мандатов всех нардепов когда-то второй по величине фракции

По итогам парламентских выборов фракция "ОПЗЖ" была второй по величине после провластной "Слуги народа". Теперь же группа депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о прекращении полномочий всех парламентариев, которые прошли в Раду от партии "ОПЗЖ".

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Авторами соответствующей инициативы выступили три нардепа от "Европейской солидарности" — Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и София Федина, и один из "Слуги народа" — Олег Дунда.

В постановлении №7694 объясняется, что лишить мандатов есть правильным ходом, потому как все нардепы, которые избирались от "ОПЗЖ" вышли из данной фракции. А часть парламентариев, которые прошли в Раду под флагами "Оппозиционной платформы – За жизнь!" и вовсе уехали из страны, фактически самоустранившись от выполн6ения своих депутатских обязанностей.

Стоит напомнить, по решению СНБО 14 апреля фракция "ОПЗЖ" прекратила существовать в украинском парламенте, но нардепы, которые входили в эту фракцию мандаты не сложили и продолжают посещать парламент. Первым, кто потерял депутатский мандат от "ОПЗЖ" стал Илья Кива. Он оказался предателем Родины и с марта не есть нардепом.

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