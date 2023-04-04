В Раде хотят добавить норму для увольнения со службы военных: о чем идет речь

В Верховной Раде предлагают увольнять с военной службы военнослужащих, если их близкие родственники погибли или пропали без вести. Как сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании рассмотрел законопроект (реестр. №8009) "О внесении изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно расширения оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения".

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Законопроектом расширяется перечень оснований для увольнения с военной службы во время военного положения.

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Законодатели предлагает установить дополнительное основание для увольнения с военной службы во время военного положения военнослужащим, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом.

Стоит отметить, 29 июля 2022 года Верховная Рада Украины освободила от мобилизации граждан, потерявших близких родственников во время ООС и военного положения.

За принятие Закона "О внесении изменений в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно расширения перечня лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации, проголосовали 282 народных депутата.

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