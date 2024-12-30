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В Раде хотят дать зеленый свет на пересечение границы для одной категории студентов

Проблема выезда за пределы Украины, особенно молодежи, с последующей интеграцией за рубежом и нежеланием вернуться в Украину, становится все более ощутимой

30 декабря 2024, 16:52
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Кравцев Сергей

В Верховной Раде предлагают снять запрет на пересечение границы для украинцев, которые являются студентами иностранных учебных заведений. Это поможет сохранить трудовые ресурсы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в проекте закона №12361.

В Раде хотят дать зеленый свет на пересечение границы для одной категории студентов

Выезд студентов за границу. Фото из открытых источников

Проектом закона предлагается предоставить возможность беспрепятственного пересечения границы (выезда из Украины) гражданам Украины в возрасте до 24 лет, которые являются соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования по дневной или дуальной формам обучения в зарубежном учебном заведении.

Как отмечают авторы проекта, проблема выезда за пределы Украины, особенно молодежи, с последующей интеграцией за рубежом и нежеланием вернуться в Украину, становится все более ощутимой.

В пояснительной записке приводятся данные Eurostat, по которым по состоянию на 30 ноября 2024 года около 4,2 млн украинцев имели временную защиту в ЕС. При этом "взрослые женщины" составляли почти половину (46,3%) бенефициаров временной защиты в ЕС. Дети составляли почти треть (33,3%), тогда как взрослые мужчины составляли чуть более пятой части (20,4%).

"При этом, можно говорить о том, что ориентировочно за пределами Украины находится не менее 1,5 млн человек мужского пола в возрасте до 24 лет", — говорится в записке.

Наряду с этим, на сегодня продолжается практика выезда за пределы Украины подростков в возрасте до 18 лет. В дальнейшем такие лица, даже учась в образовательных учреждениях, годами не приезжают в Украину к своим родным или друзьям. Такие юноши и их семьи выбирают оставаться за рубежом и получать образование. Но за это время юноши теряют связи с Украиной, родными и друзьями, активно интегрируются в других странах и, в конце концов, теряют желание возвращаться домой, пишут авторы.

А учитывая то, что с подростками в возрасте до 18 лет выезжают их матери, государство теряет большое количество трудоспособного населения, а семьи из-за того, что жена и муж годами находятся в разных странах, распадаются, считают депутаты.

"Учитывая указанное нужно изменить подходы к ограничению выезда юношей в возрасте до 24 лет за пределы Украины на обучение и устранить преграды для того, чтобы они беспрепятственно посещали Украину, своих родных в удобное для них время в течение всего периода обучения, что позволит сохранить их связи с Украиной, укрепит семьи и позволит сократить дефицит квалифицированной рабочей силы, который возникнет в будущем за счет молодых специалистов с дипломами зарубежных учебных заведений", — говорится в проекте закона.

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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/55502
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