В Раде хотят дать зеленый свет на пересечение границы для одной категории студентов

В Верховной Раде предлагают снять запрет на пересечение границы для украинцев, которые являются студентами иностранных учебных заведений. Это поможет сохранить трудовые ресурсы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в проекте закона №12361.

Выезд студентов за границу. Фото из открытых источников

Проектом закона предлагается предоставить возможность беспрепятственного пересечения границы (выезда из Украины) гражданам Украины в возрасте до 24 лет, которые являются соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования по дневной или дуальной формам обучения в зарубежном учебном заведении.

Как отмечают авторы проекта, проблема выезда за пределы Украины, особенно молодежи, с последующей интеграцией за рубежом и нежеланием вернуться в Украину, становится все более ощутимой.

В пояснительной записке приводятся данные Eurostat, по которым по состоянию на 30 ноября 2024 года около 4,2 млн украинцев имели временную защиту в ЕС. При этом "взрослые женщины" составляли почти половину (46,3%) бенефициаров временной защиты в ЕС. Дети составляли почти треть (33,3%), тогда как взрослые мужчины составляли чуть более пятой части (20,4%).

"При этом, можно говорить о том, что ориентировочно за пределами Украины находится не менее 1,5 млн человек мужского пола в возрасте до 24 лет", — говорится в записке.

Наряду с этим, на сегодня продолжается практика выезда за пределы Украины подростков в возрасте до 18 лет. В дальнейшем такие лица, даже учась в образовательных учреждениях, годами не приезжают в Украину к своим родным или друзьям. Такие юноши и их семьи выбирают оставаться за рубежом и получать образование. Но за это время юноши теряют связи с Украиной, родными и друзьями, активно интегрируются в других странах и, в конце концов, теряют желание возвращаться домой, пишут авторы.

А учитывая то, что с подростками в возрасте до 18 лет выезжают их матери, государство теряет большое количество трудоспособного населения, а семьи из-за того, что жена и муж годами находятся в разных странах, распадаются, считают депутаты.

"Учитывая указанное нужно изменить подходы к ограничению выезда юношей в возрасте до 24 лет за пределы Украины на обучение и устранить преграды для того, чтобы они беспрепятственно посещали Украину, своих родных в удобное для них время в течение всего периода обучения, что позволит сохранить их связи с Украиной, укрепит семьи и позволит сократить дефицит квалифицированной рабочей силы, который возникнет в будущем за счет молодых специалистов с дипломами зарубежных учебных заведений", — говорится в проекте закона.

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