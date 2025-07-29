Народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в эфире КИЕВ24 подчеркивает важность поддержки финансирования Украины со стороны западных партнеров для сохранения стабильности государства.

В Раде берутся за голову: Украине грозит коллапс

По словам нардепа, бюджет Украины поделен на две основные части: финансирование армии, которое обеспечивается за счет украинских налогоплательщиков, и все другие расходы, покрываемые за счет помощи от западных стран. Если эта поддержка со стороны Европы прекратится, Украина не сможет выплачивать пенсии, зарплаты и другие социальные расходы.

В случае остановки внешнего финансирования государство может оказаться в ситуации, когда ресурсы придется изымать из армии, что поставит под угрозу обороноспособность страны.

Еврокомиссия пригрозила Украине полным прекращением финансовой помощи из-за законопроекта, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и предусматривает подчинение их деятельности Генеральному прокурору.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что уже сегодня есть в Верховной Раде Украины новый законопроект по защите независимости правоохранительных и антикоррупционных органов.

"Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, – это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Есть также в законопроекте нормы, которые предохраняют от различных злоупотреблений", — подчеркнул президент.