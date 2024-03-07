В комитете не проголосовано ни одной поправки к законопроекту о мобилизации

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Ткачик Олеся
Как сообщила Безуглая, на рассмотрении профильного комитета находится 4195 поправок в законопроект по мобилизации. Депутаты проработали над их рассмотрением уже 4 дня. Однако, как отметила политик, на самом деле работа ведется только в формате обсуждения.
Марьяна Безуглая
По ее словам, все эти четыре дня члены комитета просто обсуждали "концепцию".
Вместе с тем, народный депутат Дмитрий Разумков в эфире "Эспрессо" заявил, что правительство внесло в Верховную Раду бессмысленный законопроект и сейчас Банковая пытается переложить ответственность за его принятие на парламент.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам нардепа Федора Вениславского, народные депутаты обсудили ограничения прав , которые могут быть введены в отношении уклоняющихся от мобилизации мужчин. В частности, по его словам, нардепы считают, что приемлемым вариантом является запрет таким людям управлять транспортными средствами. Кроме того, он сообщил, что Верховная Рада точно урегулирует вопрос получения высшего образования. По его словам, планируется, что после принятия закона о мобилизации получение большого количества высших образований не станет поводом для получения отсрочки от призыва.
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