В комитете не проголосовано ни одной поправки к законопроекту о мобилизации

Как сообщила Безуглая, на рассмотрении профильного комитета находится 4195 поправок в законопроект по мобилизации. Депутаты проработали над их рассмотрением уже 4 дня. Однако, как отметила политик, на самом деле работа ведется только в формате обсуждения.

Марьяна Безуглая

"Но это еще не все, кроме того, что в Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки все еще не проголосовали ни одной правки из 4195 поданных в законопроект о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета, председатель Комитета Завитневич не допустил рабочую группу к обработке текста",

– сообщила Безуглая.

По ее словам, все эти четыре дня члены комитета просто обсуждали "концепцию".

Вместе с тем, народный депутат Дмитрий Разумков в эфире "Эспрессо" заявил, что правительство внесло в Верховную Раду бессмысленный законопроект и сейчас Банковая пытается переложить ответственность за его принятие на парламент.

"Но парламент не должен ничего доделывать потому, что это бессмысленный, непрофессиональный, алогичный закон, не помогающий армии, а уничтожающий все, что может уничтожить",

– подчеркнул Разумков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам нардепа Федора Вениславского, народные депутаты обсудили ограничения прав , которые могут быть введены в отношении уклоняющихся от мобилизации мужчин. В частности, по его словам, нардепы считают, что приемлемым вариантом является запрет таким людям управлять транспортными средствами. Кроме того, он сообщил, что Верховная Рада точно урегулирует вопрос получения высшего образования. По его словам, планируется, что после принятия закона о мобилизации получение большого количества высших образований не станет поводом для получения отсрочки от призыва.