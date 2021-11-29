Украинцы выбрали главную феминистку Верховной Рады: результаты опроса

Читатели информационно-аналитического портала "Комментарии" выбрали главную феминистку украинского парламента. Издание проводило опрос совместно с рейтинговой платформой "Ratings.comments.ua", являющейся основным рейтинговым онлайн-ресурсом. Отдать свой голос в рейтинге "ТОП феминисток Верховной Рады" украинцы могли с 17 по 29 ноября.

ТОП феминисток Верховной Рады - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Так, главной феминисткой, по мнению участников опроса, является Ирина Геращенко — государственный и политический деятель, журналист, нардеп от партии "Европейская Солидарность", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, за которую проголосовали 31.82 % читателей портала.

Второе место в рейтинге портала "Комментарии" заняла Ирина Аллахвердиева - украинский экономист, политик. Избрана в Верховную Раду IX созыва по общегосударственному многомандатному округу от политической партии "Слуга народа". Председатель подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. За народную избранницу отдали голоса 9,09% украинцев.





Кроме того, такой же процент голосов — 9,09% — получила украинский государственный и политический деятель, лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов — Юлия Тимошенко.

И третье место досталось Наталье Королевской, являющейся народным депутатом Украины от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. За политика проголосовали 7,58% читателей.

В ТОП-10 феминисток Верховной Рады также вошли: Марина Бердина ("Слуга народа"), Марина Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"), Дарья Володина ("Слуга народа"), Елена Кондратюк ("Батькивщина"), София Федина ("Европейская солидарность"), Галина Янченко ("Слуга народа"), Лариса Билозир (самовыдвиженец). Всего в опросе принимало участие 86 женщин народных избранниц.

Ранее на портале "Комментарии" - украинцы выбрали лучшего мэра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!