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Украинцы выбрали главную феминистку Верховной Рады: результаты опроса

Определено народную избранницу, которая в украинском парламенте является главной активисткой в борьбе против женской дискриминации

сегодня, 15:50
Автор:

Елизавета Черных
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Читатели информационно-аналитического портала "Комментарии" выбрали главную феминистку украинского парламента. Издание проводило опрос совместно с рейтинговой платформой "Ratings.comments.ua", являющейся основным рейтинговым онлайн-ресурсом. Отдать свой голос в рейтинге "ТОП феминисток Верховной Рады" украинцы могли с 17 по 29 ноября. 

Украинцы выбрали главную феминистку Верховной Рады: результаты опроса

ТОП феминисток Верховной Рады - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Так, главной феминисткой, по мнению участников опроса, является Ирина Геращенко — государственный и политический деятель, журналист, нардеп от партии "Европейская Солидарность", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, за которую проголосовали 31.82 % читателей портала. 

Украинцы выбрали главную феминистку Верховной Рады: результаты опроса - фото 2

Второе место в рейтинге портала "Комментарии" заняла  Ирина Аллахвердиева - украинский экономист, политик. Избрана в Верховную Раду IX созыва по общегосударственному многомандатному округу от политической партии "Слуга народа". Председатель подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.  За народную избранницу отдали голоса 9,09% украинцев. 

Украинцы выбрали главную феминистку Верховной Рады: результаты опроса - фото 3

Кроме того, такой же процент голосов — 9,09% — получила украинский государственный и политический деятель, лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов — Юлия Тимошенко

Украинцы выбрали главную феминистку Верховной Рады: результаты опроса - фото 4

И третье место досталось Наталье Королевской, являющейся народным депутатом Украины от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. За политика проголосовали 7,58% читателей. 

Украинцы выбрали главную феминистку Верховной Рады: результаты опроса - фото 5

В ТОП-10 феминисток Верховной Рады также вошли:  Марина Бердина ("Слуга народа"), Марина Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"), Дарья Володина ("Слуга народа"), Елена Кондратюк ("Батькивщина"), София Федина ("Европейская солидарность"), Галина Янченко ("Слуга народа"), Лариса Билозир (самовыдвиженец). Всего в опросе принимало участие 86 женщин народных избранниц.

Ранее на портале "Комментарии" - украинцы выбрали лучшего мэра. 


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Источник: https://comments.ua/
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