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Украина не успевает подписать бюджет-2021: что происходит

Верховная Рада не успевает подписать бюджет на следующий год

сегодня, 18:53
Автор:

Владимир Лавский

Верховная Рада не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 год в установленный Бюджетным кодексом срок. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, представитель фракции Слуга народа, сообщает Укринформ.

Украина не успевает подписать бюджет-2021: что происходит

"Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, что не придерживаемся этого срока… До 1 декабря мы должны в целом принять государственный бюджет на следующий год. К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году", — сказал Гетманцев.

Как ранее сообщали "Комментарии", украинцев предостерегли о нюансе с пенсиями на карточку. 



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3137033-getmancev-vze-ocevidno-so-uhvaliti-budzet-do-1-grudna-ne-vdastsa.html
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