Украина не успевает подписать бюджет-2021: что происходит

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Владимир Лавский
Верховная Рада не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 год в установленный Бюджетным кодексом срок. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, представитель фракции Слуга народа, сообщает Укринформ.
Как ранее сообщали "Комментарии", украинцев предостерегли о нюансе с пенсиями на карточку.
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