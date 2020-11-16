Украина не успевает подписать бюджет-2021: что происходит

Верховная Рада не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 год в установленный Бюджетным кодексом срок. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, представитель фракции Слуга народа, сообщает Укринформ.

"Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, что не придерживаемся этого срока… До 1 декабря мы должны в целом принять государственный бюджет на следующий год. К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году", — сказал Гетманцев.

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