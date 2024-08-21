Удалось ли заблокировать повышении акцизов на топливо: какое решение приняла Рада

Народные избранники разблокировали подписание закона о повышении акцизного налога на топливо: блокировавшие постановления провалили голосование. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Повышение акциза на топливо. Фото: из открытых источников

"Все блокировавшие постановления по законопроекту №11256-2 по повышению акцизного налога на топливо провалены", — сообщил парламентарий.

Поэтому законопроект скоро будет скоро подписан председателем парламента и президентом, говорит Ярослав Железняк. Соответственно он вступит в силу (как и повышение акцизов) начиная с 1 сентября 2024 года.

Стоит напомнить, Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

Так, новый законопроект предусматривает повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

В соответствии с положениями европейских норм минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина — 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива — 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа — 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).

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