Топ-коррупционеры на фронте: что стоит за инициативой нардепов, к чему она может привести

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Кравцев Сергей
Центр Противодействия Коррупции сообщил, что Верховная Рада собирается окончательно проголосовать за освобождение ТОПкоррупционеров из тюрьмы в обмен на их военную службу. В первом чтении законопроект №11079-1 проголосовали несколько недель назад. После этого в Раде заявили, что с освобождением топ-коррупционеров вышло случайно и ко второму чтению это уберут. Однако в ЦПК подчеркивают, что из законопроекта хотят убрать только топ-коррупционеров, осужденных за особо тяжкие коррупционные преступления, и будут подавать это как большую победу. Тогда как большинство топ-коррупционеров "догоняют" за формально не особо тяжкие преступлениям, а просто тяжкие. И именно этих персонажей депутаты вроде бы хотят "отмазать". О чем говорит такая инициатива? Стоит ли мобилизовывать коррупционеров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Топ-коррупционеров хотят отправить на фронт. Фото: из открытых источников
Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник выступает против данного законопроекта.
То есть, продолжает он, в то время, как обычные украинцы, не имеющие подобных средств, будут штурмовать очередную посадку или держать очередную сложную позицию, "воюющие" топ-коррупционеры станут спокойно сидеть на командно-наблюдательном пункте батальона или бригады, попивать чаи, водить девчат и выкладывать патриотические фото – как они геройски защищают Украину.
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поделился таким мнением:
Эксперт считает, что как осужденным, так и тем, кто пока проходит в статусе подозреваемого, нужно дать возможность служить в ВСУ.
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак уверен, что подобные инициативы ни к чему эффективному не приведут.
Похоже, что депутаты, которые продвигают такие инициативы, не до конца отдают себе отчет, к каким это может привести последствиям, считает политтехнолог.
Во-первых, поясняет он, это фактически подрыв системы ответственности за борьбу с коррупцией.
Во-вторых – удар по системе мотивации службы в ВСУ.
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