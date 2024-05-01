Топ-коррупционеры на фронте: что стоит за инициативой нардепов, к чему она может привести

Центр Противодействия Коррупции сообщил, что Верховная Рада собирается окончательно проголосовать за освобождение ТОПкоррупционеров из тюрьмы в обмен на их военную службу. В первом чтении законопроект №11079-1 проголосовали несколько недель назад. После этого в Раде заявили, что с освобождением топ-коррупционеров вышло случайно и ко второму чтению это уберут. Однако в ЦПК подчеркивают, что из законопроекта хотят убрать только топ-коррупционеров, осужденных за особо тяжкие коррупционные преступления, и будут подавать это как большую победу. Тогда как большинство топ-коррупционеров "догоняют" за формально не особо тяжкие преступлениям, а просто тяжкие. И именно этих персонажей депутаты вроде бы хотят "отмазать". О чем говорит такая инициатива? Стоит ли мобилизовывать коррупционеров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Топ-коррупционеров хотят отправить на фронт. Фото: из открытых источников

Топ-коррупционеры смогут удобно пристроиться в армии

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник выступает против данного законопроекта.

"Если т.н. топ-коррупционеры смогли найти деньги в своих матрасах и подкупить достаточное количество народных депутатов, которые начали лоббировать подобную чушь, то они отыщут и возможность удобно пристроиться в армии. Да еще и "отмыться" при этом", – поясняет свою позицию эксперт.

То есть, продолжает он, в то время, как обычные украинцы, не имеющие подобных средств, будут штурмовать очередную посадку или держать очередную сложную позицию, "воюющие" топ-коррупционеры станут спокойно сидеть на командно-наблюдательном пункте батальона или бригады, попивать чаи, водить девчат и выкладывать патриотические фото – как они геройски защищают Украину.

"Кстати, такие примеры уже есть в ВСУ, – уверяет Николай Мельник. – Когда туда люди идут, чтоб отмыть свой потрепанный жизнью образ. И "геройствуют" очень далеко от линии фронта".

"Забросы" ЦПК мало помогают тем, кто сидит в окопах

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поделился таким мнением:

"Если то или иное лицо хочет защищать Украину – следует предоставить такой шанс. В том числе, если человек находится в заключении, если он оступился. А тем более, если еще нет приговора суда".

Эксперт считает, что как осужденным, так и тем, кто пока проходит в статусе подозреваемого, нужно дать возможность служить в ВСУ.

"А "забросы" ЦПК, на самом деле, мало помогают тем, кто сидит в окопах. Представители ЦПК бегают по судам, отрабатывают гранты (забывая о презумпции невиновности) – вместо того, чтоб пойти в ТЦК, встать на защиту своей страны", – подчеркивает Сергей Войченко.

Депутаты не до конца осознают, к каким последствиям может привести их инициатива

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак уверен, что подобные инициативы ни к чему эффективному не приведут.

"Тема мобилизации выставляется таким образом, как наказание. Так мы никогда не достигнем качественно состава военнослужащих в ВСУ", – аргументирует он.

Похоже, что депутаты, которые продвигают такие инициативы, не до конца отдают себе отчет, к каким это может привести последствиям, считает политтехнолог.

Во-первых, поясняет он, это фактически подрыв системы ответственности за борьбу с коррупцией.

Во-вторых – удар по системе мотивации службы в ВСУ.

"Ведь даже если топ-коррупционер будет мобилизован, он, скорее всего, не покинет расположение части, минимально привлекаясь к процессу обороны страны. И тогда возникает легальный способ избежать наказания, – акцентирует Олег Постернак. – Не думаю, что этот законопроект прибавит баллов Украине, особенно на этапе выхода нашей евроинтеграции на финальный этап в виде начала переговоров с определенными странами и по определенным позициям. Ведь разваливается суть антикоррупционной политики, которая должна предусматривать жесткую ответственность за соответствующие коррупционные деяния".

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