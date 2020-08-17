Только Медведчук выступает против принятия антинародных законов, – Романченко

На сегодняшний день партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" является единственной в стране настоящей оппозиционной политической силой и подтверждает это своими конкретными действиями. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne озвучил политический аналитик Виталий Романченко.

По его словам, только ОПЗЖ в парламенте последовательно выступает против принятия антинародных законов и требует от власти установления мира на Донбассе. Исключительно этим, по словам эксперта, вызван рост электоральной поддержки этой политической силы среди граждан нашей страны.

"Мы видим, что постоянно растет рейтинг партии Медведчука. И это можно логически объяснить тем, что из всех политических сил, которые сегодня представлены в парламенте и называют себя оппозицией, только эта партия отличается конкретными делами. Никто, кроме Медведчука, не блокировал трибуну и не говорил, что нельзя принимать закон об открытии рынка земли. Только он вспоминал о проблемах Донбасса и необходимости имплементации Минских договоренностей", - сказал эксперт.

По его словам, президент Владимир Зеленский очень быстро отказался от выполнения своих предвыборных обещаний и фактически “стал вторым Порошенко”. В то время, как Виктор Медведчук и его партия, продолжает Романченко, не отказываются от своих идеологических принципов установления мира в Украине, экономического и социального процветания нашей страны.

"Курс Украины после того, как вместо Порошенко президентом стал Зеленский, существенно не изменился. В то же время мы видим, что партия Медведчука последовательно отстаивает ту же идею, с которой она пришла в политику", - добавил Виталий Романченко.

Напомним, ранее Виктор Медведчук напомнил Зеленскому, что нужно перестать делить украинцев на власть и оппозицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!