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Только Медведчук выступает против принятия антинародных законов, – Романченко

Эксперт заявил о том, что партия Медведчука является единственной оппозиционной силой в украинском парламенте

сегодня, 13:30
Автор:

Станислав Молчанов

На сегодняшний день партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" является единственной в стране настоящей оппозиционной политической силой и подтверждает это своими конкретными действиями. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne озвучил политический аналитик Виталий Романченко.

По его словам, только ОПЗЖ в парламенте последовательно выступает против принятия антинародных законов и требует от власти установления мира на Донбассе. Исключительно этим, по словам эксперта, вызван рост электоральной поддержки этой политической силы среди граждан нашей страны.     

Только Медведчук выступает против принятия антинародных законов, – Романченко

"Мы видим, что постоянно растет рейтинг партии Медведчука. И это можно логически объяснить тем, что из всех политических сил, которые сегодня представлены в парламенте и называют себя оппозицией, только эта партия отличается конкретными делами. Никто, кроме Медведчука, не блокировал трибуну и не говорил, что нельзя принимать закон об открытии рынка земли. Только он вспоминал о проблемах Донбасса и необходимости имплементации Минских договоренностей", - сказал эксперт.

По его словам, президент Владимир Зеленский очень быстро отказался от выполнения своих предвыборных обещаний и фактически “стал вторым Порошенко”. В то время, как Виктор Медведчук и его партия, продолжает Романченко,  не отказываются от своих идеологических принципов установления мира в Украине, экономического и социального процветания нашей страны.   

"Курс Украины после того, как вместо Порошенко президентом стал Зеленский, существенно не изменился.  В то же время мы видим, что партия Медведчука последовательно отстаивает ту же идею, с которой она пришла в политику", - добавил Виталий Романченко. 

Напомним, ранее Виктор Медведчук напомнил Зеленскому, что нужно перестать делить украинцев на власть и оппозицию.


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