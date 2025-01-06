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ТЦК теперь может мобилизовать забронированных работников: в Раде сделали заявление

Теперь ТЦК может аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, говорит нардеп Александр Федиенко

сегодня, 12:25 comments1009
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Кравцев Сергей

Как сообщает портал "Комментарии", нардеп Александр Федиенко опубликовал у себя в Телеграмм ответ, который он получил от Минобороны относительно мобилизации забронированного работника. Так что теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимания на то, что он был забронирован, говорится в сообщении парламентария.

ТЦК теперь может мобилизовать забронированных работников: в Раде сделали заявление

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Дальше приписка, что Николаевский областной центр комплектования и социальной поддержки действует в рамках действующего законодательства. Проблематика всей этой истории, теперь такого человека демобилизовать невозможно. Предприятие теряет критично важного работника. А вся система бронирования доверия от предприятий, которые в пределах действующего законодательства бронируют критически важные работники", – отмечает нардеп.

Парламентарий объясняет, что работодатели теперь могут поставить зарплату хоть сто тысяч гривен, но тем самым все равно не смогут обезопасить своего работника от дальнейшей мобилизации.

Читайте также на портале "Комментарии" – военные по возвращении с фронта чувствуют враждебность гражданских. Причину такого боязни видят в действиях ТЦК.

Украинский военный, общественный и политический деятель, полковник, командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий прокомментировал действия сотрудников ТЦК в интервью Наталье Мосейчук.

Он отметил, что военным в тыловых городах лучше использовать гражданскую одежду, ведь гражданские недоброжелательно реагируют на военных.

“Ловишь себя на мысли, что в города лучше уезжать не в форме. Из-за всего этого испуга и истерики ТЦК люди часто достаточно пугающе относятся к людям в форме”, — отметил военный.

ТЦК теперь может мобилизовать забронированных работников: в Раде сделали заявление - фото 2



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