Сюрприз для Путина: нардепы решили признать суверенитет одной из республик РФ

Нардепы Алексей Гончаренко и Муса Магомедов предлагают Верховной Раде признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным государством. Как передает издание "Комментарии", соответствующее предложение, которое должны рассмотреть народные избранники, уже появилось на официальном сайте парламента.

Карта России. Фото: из открытых ист

Официально проект постановления о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия был зарегистрирован еще 11 июля (№7551).

Алексей Гончаренко, который как всегда активен в соцсети, нашел объяснение такой инициативе.

Политик отметил, чтобы покорить чеченский народ, Кремль вел две войны, насильственные убийства, геноцид, назначил своего приспешника Рамзана Кадырова, который продолжает политику террора.

По словам нардепа, Россия вела против Чечни две ожесточённые войны. В итоге, от двух городов Аргуна и Грозного остались только лишь руины. Тоже самое, отмечает Гончаренко, теперь переживает Украина. От двух замечательных городов Мариуполя и Северодонецка практически ничего не осталось.

Алексей Гончаренко призвал коллег поскорее принять это постановление и предложить президенту Владимиру Зеленскому признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Также нардеп призвал обратиться к государствам Европейского Союза, США и другим странам, чтобы они поддержали эту инициативу.

"Ичкерия должна быть свободной и независимой от России", – убежден Гончаренко.

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