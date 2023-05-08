Стало известно, как скандалы Гетьманцева влияют на поддержку украинцами "слуг"

Как возможная связь главы налогового комитета Верховной Рады Гетьманцева с предателем Сивковичем, который, согласно сообщениям СМИ, работает на Россию, влияет на оценку украинцами партии "Слуга народа". Этот вопрос накануне социологи компании Active Group задали украинцам. Поводом для этого стало журналистское расследование, авторы которого утверждали, что свою бизнес-деятельность окружение нардепа, до вторжения РФ в Украину работавшего на Сивковича, может использовать для шпионажа в пользу России.

Даниила Гетьманцева заподозрили в связях с россиянами

В частности, в расследовании утверждается о причастности Гетьманцева к подсанкционной компании "Европа Эйр", обслуживавшей пророссийского маршала Хафтара в Ливии. Именно на Хафтара в Ливии работала ЧВК "Вагнер".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как свидетельствуют результаты опроса, три четверти украинцев знают или, по крайней мере, что-нибудь слышали о Данииле Гетьманцеве. Так, хорошо осведомлены о его деятельности 15,9%, знают, хотя и не следят за деятельностью этого нардепа — 33,8%, еще 22,7% — "где-то слышали эту фамилию".

При этом большинство опрошенных оценивает деятельность Гетьманцева отрицательно, в той или иной степени, в том числе 36,6% оценивают деятельность Гетманцева исключительно отрицательно, "более негативно" — 26,1%.

Кроме того, почти половина опрошенных заявили, что негативная оценка деятельности Гетьманцева влияет и на их оценку деятельности партии "Слуга народа", а именно — 23,1% и 24,8% заявили, что "сильно влияет" и "влияет, но не сильно" соответственно. Тех, кто говорит, что их оценка Гетманцева не влияет на их отношение к "Слугам народа" значительно меньше, а именно — 21% и 11,8% заявили, что "практически не влияет" и "совсем не влияет".

Исследование, проведенное компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlowerSociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по полу, возрасту и регионам Украины). Период сбора данных: 6 мая 2023 года. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Между тем Путин поздравил лидеров СНГ с 9 мая: одного президента не упомянул.

Лидеры каких стран приедут в Москву в День Победы.

Считают ли украинцы Путина современным Гитлером: результаты опроса.

