Соглашение о недрах с США: какое важное голосование состоялось в Раде

Народные избранники поддержали за основу законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс (№ 13256), необходимые для реализации ресурсного соглашения между Украиной и США. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По информации нардепа, "за" в первом чтении проголосовали — 286 депутатов, с сокращением срока подачи правок.

Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу Соглашения от: ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) с новых лицензий; выдачи новых спец разрешений на пользование недрами; реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Средства будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон. Средства с него будут направлять на новые украинские проекты – от добычи полезных ископаемых до инфраструктуры, при этом контроль над недрами полностью остается за Украиной. Можно ли ожидать, что в Украину теперь придут серьезные инвестиции? Может ли Киев рассчитывать на продолжение военной помощи от США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава Белого дома Дональд Трамп может согласиться на поставки оружия Украине после подписания соглашения о недрах. Журналисты The Times оценили, какие шансы на позитивное для Украины решение.



