Снова с налогами на авто и с таможенным безвизом: что значат новые решение Рады

Верховная Рада во время заседания 21 июня вернула пошлины и налогообложение на ввоз автомобилей в Украину (закон №7418). Кроме того, нардепы поддержали в первом чтении законопроект №7420 о таможенном безвизе. Эксперты проанализировали эти решения специально для издания "Комментарии".

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Вместо простой и справедливой налоговой системы, власть возвращается к проверкам, давлению и вмешательству

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин отмечает, что перечисленные законопроекты весьма характерно описывают ситуацию с текущей фискальной политикой в государстве. А именно – как в одноименной басне про лебедя, рака и щуку.

"С одной стороны – проевропейский лебедь 7420, дающий старт внедрению целого ряда упрощений на таможне, включая режим совместного транзита и вынужденный во время войны мораторий на рост цен на энергоносители для украинцев. А с другой — проект 7418, символизирующий неумение государства держать слово (налоговые льготы не прожили и двух месяцев) и постепенное сползание к старым агрессивным методам сбора налогов", – поясняет аналитик.

По мнению Вячеслава Черкашина, вместо простой и справедливой налоговой системы, власть возвращается к проверкам, давлению и вмешательству.

"Слабое решение в свете потери 15% ВВП за один квартал и пяти миллионах выехавших из страны", – констатирует аналитик.

Нужно искать, моделировать, рисковать, быть гибкими, меняться, учиться. И делать это всё время – как на фронте, так и в экономике

Экономический эксперт Александр Гаврутенко рассуждает так:

"Самым ценным в принятии таких решений есть то, что страна во время широкомасштабной военной агрессии не только способна давать ей отпор, но и стремиться формировать оптимальную экономическую, торговую и фискальную среду. Поддерживая тем самым высокую деловую и производственную активность бизнеса и обеспечивая государство ресурсами для социальных потребностей населения".

В таких условиях, подчеркивает эксперт, нет заведомо правильных решений или хоть сколько прогнозируемых условий, принимаемых в расчет. Поэтому нужно искать, моделировать, рисковать, быть гибкими, меняться, учиться. И делать это всё время – как на фронте, так и в экономике.

"В этом залог всех наших нынешних и предстоящих побед", – резюмирует Александр Гаврутенко.

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