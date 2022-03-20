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СНБО запретил ряд пророссийских партий: список

СНБО запретил ряд политических партий, связанных с РФ

сегодня, 09:20
Автор:

Карина Ожерельева
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На территории Украины ограничивают деятельность политических партий, связанных с Россией. Как сообщают "Комментарии" со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

СНБО запретил ряд пророссийских партий: список

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Зеленский сообщил, что никакая деятельность, направленная на раскол или коллаборацию, не принесет успеха и получает жесткий ответ.

Учитывая полномасштабную войну России против Украины, СНБО принял решение остановить деятельность некоторых политических партий на время военного положения. В частности, запрет касается таких партий:

"Оппозиционная платформа "За жизнь""

"Партия Шария"

"Наши"

"Оппозиционный блок"

"Левая оппозиция"

"Союз левых сил"

"Государство"

"Прогрессивная социалистическая партия Украины"

"Социалистическая партия Украины"

"Партия Социалистов"

"Блок Владимира Сальдо"

Президент во время видеообращения также добавил, что Министерство юстиций должно принять все необходимые меры для запрета деятельности этих политических сил. Зеленский уверен, что сейчас каждый должен заботиться об интересах Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", в правительстве Великобритании анонсировали санкции на экспорт товаров двойного назначения и технологий в РФ. Великобритания введет против Российской Федерации новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль.

Также "Комментарии" писали, что американский профессор Карбер заявил, что третьи страны должны помочь Украине в войне с Россией, предоставив разные типы вооружения. Карбер добавил, что в ходе полномасштабного российского вторжения решение вопроса вооружения Украины должно осуществляться через предоставление советских типов авиационных систем и систем противовоздушной обороны третьими странами, которые в дальнейшем будут заменены новыми образцами из Соединенных Штатов.


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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/684615672587266
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