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Кравцев Сергей
Против нардепа Петра Порошенко следует ввести санкции СНБО за пропаганду харьковских соглашений и финансирование армии рф. Об этом говорится в материале "УНИАН".
Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Как пишет издание, сегодня нардеп вышел с критикой харьковских соглашений, по которым Украина имела скидку на российский газ в замен базирования Черноморского флота рф в Крыму. Хотя во времена работы в правительстве Азарова-Януковича Порошенко имел полностью противоположную точку зрения: называл соглашения искусством компромисса и максимально способствовал их внедрению.
Как пишет СМИ, именно Порошенко работая в правительстве Януковича отвечал за продвижение харьковских соглашений. Тогда в интервью "5 каналу" он отмечал: "Я убежден, что базовые соглашения по ЧФ РФ — это искусство компромисса. Но продление срока было необратимо".
Став министром экономики в Правительстве Азарова, Порошенко отвечал за экономическое сотрудничество и выполнение соглашений с РФ, пишет издание.
Журналисты также отмечают, что Порошенко является подозреваемым по делу о государственной измене. Он проходит по этому делу вместе с кумом президента рф Владимира Путина – Виктором Медведчуком.
СМИ напоминает, что Порошенко раскритиковали за то, что он сыграл на стороне бывшего регионала экс-лидера ОПЗЖ Юрия Бойко в отзыве его из комитета.
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