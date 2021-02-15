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"Слуги народа" вводят полный государственный контроль над рынком финансовых услуг

По мнению авторов нового законопроекта, отсутствие государственного регулирования на этом рынке вызывает замедление экономического развития Украины

сегодня, 16:26
Автор:

Оленка Клочко

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали новый законопроект, цель которого установить государственный контроль за функционированием финансовых услуг, работой финансовых компаний, сообщает в своем Telegram-канале председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Слуги народа" вводят полный государственный контроль над рынком финансовых услуг

Рада примет закон про финансовые организации. Фото: открытые источники

По словам народного депутата, система государственного регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений является слишком несбалансированной.

"Правовая база ограничивается рамочным законодательством по защите прав потребителей, инвесторов, кредиторов, наряду с отсутствием специального законодательства по отдельным небанковским финансовым учреждениям, сдерживает интенсивность развития рынков небанковских финансовых услуг, снижает их инвестиционную привлекательность и искажает их роль в развитии экономики Украины в целом", — пишет Даниил Гетманцев.

Председатель финансового комитета утверждает, что первым шагом в этой сфере стал принятый недавно Закон "О сплите", который стал реформой в государственном регулировании рынков финансовых услуг. Следующий шаг — это новый законопроект "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

"Он будет фундаментальной основой для всего рынка финансовых услуг, установит ключевые принципы и основы деятельности на этом рынке, защиты потребителей при предоставлении таких услуг, а также государственного регулирования и надзора за деятельностью на рынке финансовых услуг", — отмечает Гетьманцев.

Сейчас законопроект передан на рассмотрение руководству ВР, текст на официальном сайте парламента пока отсутствует.

В январе Верховная Рада приняла законопроект, который призван исключить произвол коллекторов. "Комментарии" рассказывали о том, что он защищает должников при урегулировании просроченной задолженности.


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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/890
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