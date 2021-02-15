"Слуги народа" вводят полный государственный контроль над рынком финансовых услуг

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали новый законопроект, цель которого установить государственный контроль за функционированием финансовых услуг, работой финансовых компаний, сообщает в своем Telegram-канале председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Рада примет закон про финансовые организации. Фото: открытые источники

По словам народного депутата, система государственного регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений является слишком несбалансированной.

"Правовая база ограничивается рамочным законодательством по защите прав потребителей, инвесторов, кредиторов, наряду с отсутствием специального законодательства по отдельным небанковским финансовым учреждениям, сдерживает интенсивность развития рынков небанковских финансовых услуг, снижает их инвестиционную привлекательность и искажает их роль в развитии экономики Украины в целом", — пишет Даниил Гетманцев.

Председатель финансового комитета утверждает, что первым шагом в этой сфере стал принятый недавно Закон "О сплите", который стал реформой в государственном регулировании рынков финансовых услуг. Следующий шаг — это новый законопроект "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

"Он будет фундаментальной основой для всего рынка финансовых услуг, установит ключевые принципы и основы деятельности на этом рынке, защиты потребителей при предоставлении таких услуг, а также государственного регулирования и надзора за деятельностью на рынке финансовых услуг", — отмечает Гетьманцев.

Сейчас законопроект передан на рассмотрение руководству ВР, текст на официальном сайте парламента пока отсутствует.

В январе Верховная Рада приняла законопроект, который призван исключить произвол коллекторов. "Комментарии" рассказывали о том, что он защищает должников при урегулировании просроченной задолженности.



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