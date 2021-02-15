"Слуги народа" вводят полный государственный контроль над рынком финансовых услуг

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Оленка Клочко
Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали новый законопроект, цель которого установить государственный контроль за функционированием финансовых услуг, работой финансовых компаний, сообщает в своем Telegram-канале председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Рада примет закон про финансовые организации. Фото: открытые источники
По словам народного депутата, система государственного регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений является слишком несбалансированной.
Председатель финансового комитета утверждает, что первым шагом в этой сфере стал принятый недавно Закон "О сплите", который стал реформой в государственном регулировании рынков финансовых услуг. Следующий шаг — это новый законопроект "О финансовых услугах и финансовых компаниях".
Сейчас законопроект передан на рассмотрение руководству ВР, текст на официальном сайте парламента пока отсутствует.
В январе Верховная Рада приняла законопроект, который призван исключить произвол коллекторов. "Комментарии" рассказывали о том, что он защищает должников при урегулировании просроченной задолженности.
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