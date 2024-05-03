"Слуги" хотят отказаться от мандата: какая причина

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Кравцев Сергей
Монобольшинство продолжает рассыпаться. Так провластная фракция "Слуга народа" может потерять еще 17 штыков. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время дискуссии "2024: сценарии для страны", пишет "Главком".
Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады
Лидер "слуг народа" в парламенте считает, что в настоящее время в Верховной Раде катастрофически не хватает единства.
По мнению паралментария, стране грозит парламентский кризис из-за депутатов, желающих перестать работать.
При этом "Главком" отмечает, что одна из причин, почему все больше "слуг народа" хочет как можно скорее сложить мандат может заключаться в низких зарплатах нардепов. Зарплата нардепов – вопрос очень непопулярный и парламент на это сам не пойдет, говорится в материале, потому что осознает, какая дискуссия начнется в СМИ.
Читайте на портале "Комментарии" — член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию в Украине нужно срочно поднимать. По его словам, если этого не сделать, зимой будет большой дефицит мощностей, так что света может не быть больше, чем по 6-12 часов. Как оцениваете данные заявления и происходящее в украинской энергосистеме? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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