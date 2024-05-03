"Слуги" хотят отказаться от мандата: какая причина

Монобольшинство продолжает рассыпаться. Так провластная фракция "Слуга народа" может потерять еще 17 штыков. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время дискуссии "2024: сценарии для страны", пишет "Главком".

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Лидер "слуг народа" в парламенте считает, что в настоящее время в Верховной Раде катастрофически не хватает единства.

По мнению паралментария, стране грозит парламентский кризис из-за депутатов, желающих перестать работать.

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на составление мандата. То есть, у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество для принятие решения – ред.) из 400 очень тяжело собирать, честно говоря. В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти. Мы решили для себя, что не будем давать голоса за составление мандатов, только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за составление мандатов. Для того чтобы сохранить парламент легитимным", — пояснил Давид Арахамия.

При этом "Главком" отмечает, что одна из причин, почему все больше "слуг народа" хочет как можно скорее сложить мандат может заключаться в низких зарплатах нардепов. Зарплата нардепов – вопрос очень непопулярный и парламент на это сам не пойдет, говорится в материале, потому что осознает, какая дискуссия начнется в СМИ.

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