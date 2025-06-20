Слугам народа придется вносить изменения в Конституцию: какую статью могут убрать

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Все обсуждения вокруг множественного гражданства можно обнулить одним простым вопросом: что теперь делать со статьей 4 Конституции Украины: "В Украине существует единое гражданство". Только убрав эту статью из Конституции можно закончить начатое. Такое мнение высказал украинский журналист, телеведущий Остап Дроздов.
Множественное гражданство. Фото: из открытых источников
Он добавляет, что и это еще не конец: множественное гражданство требует изменить статью 4, относящуюся к Разделу 1 Конституции "Общие положения". Чтобы изменить любую статью из этого основополагающего раздела, нужен всеукраинский референдум. И все это никому не интересно упирается в железобетонную загвоздку – статья 157 предписывает: "Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения".
Телеведущий подытоживает, поэтому нет смысла ломать копья вокруг множественного гражданства, пока над ним будет никем не аннулирована статья 4 Конституции Украины, которая является законом прямого действия.
Читайте на портале "Комментарии" — заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин жестко высказался по поводу решения депутатов о предоставлении украинцам множественного гражданства. По его мнению, для страны, которая прямо сейчас борется за свою национальную идентичность, это абсурд.
Новости