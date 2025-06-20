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Слугам народа придется вносить изменения в Конституцию: какую статью могут убрать

Конституия Украины строго противоречит закону о множественном гражданстве

сегодня, 09:41
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Кравцев Сергей

Все обсуждения вокруг множественного гражданства можно обнулить одним простым вопросом: что теперь делать со статьей 4 Конституции Украины: "В Украине существует единое гражданство". Только убрав эту статью из Конституции можно закончить начатое. Такое мнение высказал украинский журналист, телеведущий Остап Дроздов.

Слугам народа придется вносить изменения в Конституцию: какую статью могут убрать

Множественное гражданство. Фото: из открытых источников

"Турбо-принтер "слуг народа" может наштамповать и 10 законов о множественном гражданстве, но для их законности нужно всего-навсего 1 действие: внести изменения в Основной Закон и изъять из него статью 4, четко прописывающую невозможность множественного гражданства в Украине. Для изменений в Конституции нужно голосование в парламенте не простым, а конституционным большинством, то есть 23 состава (300 голосов)", – отметил журналист.

Он добавляет, что и это еще не конец: множественное гражданство требует изменить статью 4, относящуюся к Разделу 1 Конституции "Общие положения". Чтобы изменить любую статью из этого основополагающего раздела, нужен всеукраинский референдум. И все это никому не интересно упирается в железобетонную загвоздку – статья 157 предписывает: "Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения".

Всем давно понятно, что они сами себе закон и творят, что хотят. И даже не пытаются хотя бы от нечего делать соблюдать базовые нормы, но независимо от благости намерений множественное гражданство – это изменение конституционного постулата, менять который во время военного положения прямо запрещено этой же, простите на слове, Конституцией", – отметил Остап Дрозов.

Телеведущий подытоживает, поэтому нет смысла ломать копья вокруг множественного гражданства, пока над ним будет никем не аннулирована статья 4 Конституции Украины, которая является законом прямого действия.

Читайте на портале "Комментарии" — заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин жестко высказался по поводу решения депутатов о предоставлении украинцам множественного гражданства. По его мнению, для страны, которая прямо сейчас борется за свою национальную идентичность, это абсурд.




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Источник: https://www.facebook.com/ostap.drozdov

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